Slávista Chaloupek si klekl před kráskou: Zásnuby nejdražšího
Líp mu v životě nemohlo být. Slávistický obránce Štěpán Chaloupek (23) si tuto sezonu zahrál poprvé v Lize mistrů, reprezentačním dresu a v létě prvně pojede i na MS. Do toho se teď stihl zasnoubit s krasavicí Anetou!
„Další kapitola našich životů. Řekla ano,“ pochlubil se Chaloupek na Instagramu. Na ruce zatím ještě slečny Procházkové se leskl zásnubák od hráče, který se před pár dny stal vůbec nejdražším fotbalistou české ligy s hodnotou 243 milionů korun.