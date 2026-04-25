Zámořská posila před MS: Klaply zásnuby
Olympijská pozvánka nepřišla, ale teď dostane šanci zabojovat o nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. A kdyby ani to nevyšlo? Hokejový útočník Adam Klapka (25) půjde do chomoutu!
Čahoun z Calgary spolu s bekem Hronkem (Vancouver) a útočníkem Chmelařem (New York Rangers) by měl posílit reprezentaci v přípravě na MS. Ale ještě předtím Klapkovi klaply zásnuby s dlouholetou láskou Eliškou. „Nemůžu se dočkat, až si vezmu svého nejlepšího parťáka,“ vyznal se budoucí ženich.
Hořkou pilulku v podobě opomenutí pro olympiádu tak rychle spolkl. „Myslím, že bych na pravém křídle čtvrté formace mohl fungovat. Je to moje role a domnívám se, že v ní odvedu dobrou práci. A snad by to tak bylo i na olympiádě, protože hráče, kteří proti nám budou nastupovat, z ligy znám,“ líčil Klapka médiím v Calgary před olympijským turnajem. Pro mistrovství světa by jeho zkušenosti rozhodně přišly vhod.