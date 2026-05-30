Fin Barkov přes Blesk vzkázal Češce Bouzkové: Díky, zlato!
Deset milionů jejích krajanů drželo palce českým hokejistům. Ale tenistka Marie Bouzková (27) podlehla hlasu svého srdce a ve čtvrtfinále mistrovství světa ve Švýcarsku fandila Finsku, které reprezentuje její milý Aleksander Barkov (30). A po výsledku 4:1 se radovala!
Útočník Floridy z NHL byl kvůli zranění 324 dnů bez hokeje, přesto má šanci přivézt domů – a třeba i do Česka, které si podle Bouzkové tak oblíbil – cenný kov. V semifinále narazí tým »Suomi« na Kanadu (sobota od 20:20 vysílá ČT sport).
Kapitáne, je pro vás postup sladší, protože jste porazili zemi vaší přítelkyně?
(smích) „S tím to nemělo nic společného. Hráli jsme prostě proti Čechům a chtěli jsme je porazit. Jsme šťastní, že jdeme dál.“
Co přesně vám Maruška napsala? V grandslamové Paříži tvrdila, že je to tajemství.
„Nevím, jestli to bylo tajné.“ (usmál se)
Popřála hodně štěstí?
„Přesně tak. Děkuji jí za to. Třeba z toho bude zlato!“