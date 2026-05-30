Dobeš pětkrát inkasoval a v play off NHL končí. Do finále postoupila Carolina

Hokejisté Caroliny porazili doma Montreal 6:1 a poprvé od roku 2006 postoupili do finále NHL. V boji o Stanleyův pohár se střetnou s Vegas. První zápas se odehraje v noci z úterý na středu středoevropského času. Jediným českým zástupcem v sérii bude Tomáš Hertl, který cennou trofej ještě nezískal. Finále si zahraje po deseti letech, v roce 2016 neuspěl v barvách San Jose proti Pittsburghu.

Pod rozhodující bod Caroliny se podepsali v pátečním utkání shodně gólem a dvěma asistencemi Taylor Hall a Logan Stankoven. Při vyhlášení hvězd zápasu je předčil pouze brankář Frederik Andersen, který vytáhl 24 zákroků. Na opačné straně inkasoval Jakub Dobeš pětkrát z 29 střel.

Carolinu nasměrovala k postupu už úvodní třetina, kterou ovládla 3:0 po trefách Halla, Stankovena a Erika Robinsona. Kouč Montrealu Martin St. Louis si u úvodní branky vzal trenérskou výzvu kvůli nedovolenému bránění brankáři, ale gól platil.

Jackson Blake zvýšil ve 28. minutě náskok domácích z úniku s bekhendovým zakončením mezi betony. V závěru prostřední třetiny využil přesilovou hru Shayne Gostisbehere a upravil skóre už na 5:0. O čisté konto připravil Andersena v 51. minutě Cole Caufield. Postup do finále NHL, na který v Carolině čekali dvacet let, zpečetil Seth Jarvis při risku Montrealu bez gólmana.

Stav série: 4:1
