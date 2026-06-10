Češi ve spárech policie. Do výtahu ve dvou! Kolem helikoptéry a robopsi: Jste na mušce!
Některá bezpečnostní doporučení pořadatelů šampionátu zní poněkud bizarně. Češi to pociťují každý den – třeba s cizím do výtahu mají jít aspoň ve dvou.
V Česku zní nejznámější bezpečnostní varování asi takhle: „Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.“ V Dallasu je to s nástupem i výstupem složitější, při školení o bezpečnosti padaly jiné hlášky. „Říkali, že v Dallasu třeba nemáme nastupovat do výtahu sami, když v něm někdo bude. Abychom byli minimálně ve dvou,“ tlumočil Pavel Šulc.
Divočina je to i venku. „Náš autobus všude doprovází kolona policejních aut a motorek, v Dallasu k tomu přibyl i vrtulník, který nás sondoval celou cestu z letiště,“ přisadil si Michal Sadílek (25). „Jsem překvapený, že je to až takhle robustní. Ale OK,“ pravil trenér Miroslav Koubek.
Nevycházet!
V Mexiku, kam dnes tým letí k prvnímu zápasu, to bude asi ještě vyšší level. „Prý radši ani nemáme vycházet ven z hotelu,“ řekl Šulc. Co by se stalo? Třeba by Češi v Guadalajaře mohli potkat robotické psy! Nekoušou, neštěkají, hlídají – místo očí mají kamery, dokážou detekovat výbušniny a jiná svinstva, manipulovat s předměty…
„Jsme na mundialu, jsme čtyřiadvacet hodin denně pod kontrolou, tohle jinde nezažijeme. Berou to tady velmi vážně, lidé z ochranky jsou všude na hotelu, cítíme se bezpečně,“ uzavřel téma Sadílek.