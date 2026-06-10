Hráči žhaví na dálku mobily: »Sáďa« volá domů!
Jako by přistáli na jinou planetu. Český nároďák je v tréninkovém centru u Dallasu zcela odříznutý od vnějších vlivů. Jediným únikem jsou tak videohovory přes mobil či tablet!
„Telefonujeme vlastně pořád. Jakmile se vzbudím, volám domů! Podobné to mají i další kluci v týmu,“ přiznal záložník Michal Sadílek (27), na něhož ve vlasti kromě novomanželky Natálie čeká také tříměsíční synek.
„Neodjíždělo se mi od něj úplně lehce, odloučení je pro mě těžké. Ale i na dálku mám velikou radost, že mě syn vnímá a poznává, někdy třeba jenom po hlase. Těší mě, jak roste, směje se a že jsou doma všichni zdraví a v pořádku,“ kýve »Sáďa«.