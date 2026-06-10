Manažer nároďáku Nedvěd motivuje Darou: Utne dva celibáty!
Užili si New York, kde Češi hráli generálku na MS s Guatemalou (3:1), ale teď už jim začal dlouhý celibát. Manažer národního týmu Pavel Nedvěd (53) však věří, že svou lásku Daru Rolins (53) ještě v Americe uvidí!
Slovenskou pěnici totiž použil pro český mančaft jako motivaci. Aby ne, když Dara při návštěvě reprezentačního tréninku všem čutálistům vykouzlila úsměv na lících. „Jsem nejvíc pyšná, že tu mohu být a pozdravit celý český tým!“ rozplývala se ještě na východním pobřeží USA.
Pořád ve hře?
Nároďák – i s Nedvědem – se už ale přestěhoval do Dallasu, odkud v noci na čtvrtek vyrazí do Mexika k úvodnímu mači proti Jižní Koreji. To Rolins odfrčela zpět do vlasti, kde ji čeká měsíční koncertní šňůra. Oba ovšem věří, že to během šampionátu dají zase dohromady. A hlavně že Dara na Pavlovy dveře hotelového pokoje opět zaklepe ještě v době, kdy Češi budou pořád ve hře o zlatý grál!
„Zvládla by přiletět, pokud tady zůstaneme do července. Což by znamenalo postoupit ze skupiny,“ spočítal Nedvěd v rozhovoru pro iDnes.cz. Byl by to mimořádný úspěch, Češi po rozpadu republiky ještě do vyřazovacích bojů nepronikli. Tak třeba skončí hned dva »celibáty« najednou. „Uvidíme,“ zamrkal »Méďa« přes oceán na Daru.