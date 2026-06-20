Tajemný vzkaz kapitána Krejčího: Jsou zavaření?
Na mistrovství světa ve fotbale si neví rady. Český tým zjevně tápe nejen na hřišti, ale též v tréninkovém procesu. Kapitán Ladislav Krejčí (27) podivuhodně reagoval na dotaz, jak je možné po nadějných úvodech poločasů tak ztratit tempo?
„Jako jestli je to otázka sebevědomí, odvahy, sil? Je to tím, jak k tréninkovému cyklu přistupujeme jak v tomhle týdnu, tak i celkově?“ bádal s mikrofony před ústy. Pouhá myšlenka, že za to třeba může přístup k přípravě, je šokující!
„Musíme si říct, jestli je to správné, a nastavit si to tak, aby se to už nestalo. To budeme rozebírat. Musíme na to přijít a nesmí se to opakovat! Všichni si na to musíme sednout a pravdu si říct do očí. A trošku to i přizpůsobit. Teď už nic nedoženeme, musíme být chytří. V závěru zápasu bohužel nebyly síly,“ naznačil, že jsou hráči »zavařeni«. Před cestou do řidšího vzduchu mexických hor to zní zlověstně.