Podle hvězdy Tomljanovičové jdou po Vondroušové komisaři cíleně: Maky, šikanují tě!
Její skříňka v All England Clubu zůstane letos prázdná. Zdejší šampionka před třemi lety Markéta Vondroušová (26) nesmí kvůli čtyřletému distancu do wimbledonského areálu ani vkročit. V zákulisí to vře. „Šikana,“ stojí za Maky svět!
Ajla Tomljanovičová (33) obviňuje Mezinárodní agenturu pro bezúhonnost tenisu (ITIA) z cíleného záškodnictví. Namátkové kontroly prý postrádají slušnost. „Těch pohodových bych za život napočítala na prstech jedné ruky,“ přiznala v rozhovoru pro The Guardian Australanka. „Nejsou to moc pohodáři. Podle mě k vám vždycky přijdou s cílem ublížit. Nenávidí nás. Hledají jakoukoliv záminku k maléru. Je to hrozné,“ dodala.
Zamyslete se
Proti čtyřletému fl astru pro Markétu se ohradily i nezávislé odbory PTPA, které založil fenomenální Djokovič. Po změně antidopingového programu volají už dlouho. „Bez ohledu na to, zda jde o vinu či nevinu: Je k hlubokému zamyšlení, že hráčka, která nikdy neměla pozitivní test a jež uvedla, že jen měla strach o svou bezpečnost, když k jejím dveřím pozdě v noci dorazila neidentifi kovaná osoba, dostala čtyřletý distanc!“ Odvolá se tenistka k CAS? Udělat to může do jedenadvaceti dnů od ofi ciálního rozsudku.