Vondroušová řeší dopingový problém. Viní ji, že neodevzdala vzorek. Hrozí jí až čtyři roky
Kariéře wimbledonské šampionky Markéty Vondroušové hrozí zdrcující rána. Šestadvacetiletá tenistka loni 3. prosince neodevzdala vzorek během dopingové kontroly, k čemuž je přistupováno stejně, jako by byla usvědčena z užití zakázaných látek. A nyní se musí bránit vysokému trestu zákazu činnosti, v nejzazším případě jí hrozí distanc až na čtyři roky. „Věříme ale, že Markéta žádný trest nedostane,“ tvrdí tenistčin právní zástupce Jan Exner, který spolu s hráčkou exkluzivně pro web iSport a Blesk vylíčil, jak celá spletitá kauza vznikla.
Už čtyři měsíce žije Markéta Vondroušová v obavách o tenisovou budoucnost. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) ji viní z toho, že odmítla odevzdat vzorek během mimosoutěžní dopingové kontroly, což je dramatický problém. Její právní tým však vysvětluje a staví obhajobu na tom, že olympijská medailistka měla všechny důvody tak neučinit.
Vše se odehrálo večer 3. prosince loňského roku. U vchodových dveří pražského domu, v němž má Vondroušová byt, zazvonila komisařka z německé antidopingové agentury. Přišla nečekaně mimo hodinový interval, který sportovci každý den zadávají do aplikace ADAMS, v níž hlásí místo a čas, kdy jsou k zastižení.
„Když jsem sešla dolů, začala na mě hned mluvit, ať ji pustím dovnitř. Nechtěla po mě ID, ani mi neukázala svoje. Ani žádný papír, že je pověřená dělat dopingovou kontrolu. Bylo pro mě stresující, že tam stojí někdo neznámý, kdo chce ke mně do obýváku a neukazuje mi žádné pověření. Neproběhlo nic z toho, co by mělo normálně probíhat. V tu chvíli jsem si říkala, že tohle může říct kdokoliv,“ líčí tenistka, proč odmítla spolupracovat, ženu k sobě do bytu nevpustila a dopingová kontrola neproběhla.
Její právník Jan Exner označuje chování komisařky za nevhodné. „Neukáže ID, neukáže pověření a navíc na ní vyvíjela tlak: buď mi tady podepíšete papír, nebo neodejdu,“ tvrdí. „Instinkt mi říkal, abych podepsala, ona odejde a všechno bude v pohodě. Cizí člověk u dveří je pro mě hodně stresující, tak jsem formulář podepsala, abych byla v bezpečí,“ dodává Vondroušová.
Právník Exner připomíná přepadení Petry Kvitové v prostějovském bytě i množství výhrůžek, které tenistky pravidelně dostávají od zhrzených sázkařů. I fakt, že kvůli potížím s levým ramenem nebyla Vondroušová v dobré psychické pohodě. V inkriminovanou dobu, tedy během temného zimního večera, navíc byla doma sama bez přítele Andrewa Paulsona. „Mám strach, špatně spím, když jsem sama doma. A když vám někdo vyzvání večer na dveře, nepřidá vám to,“ tvrdí tenistka.
„Tohle vše v Markétě vyvolalo akutní stresovou reakci, kterou máme v rámci řešení případu potvrzenou několika odborníky včetně zahraničních. Že dopingová kontrola neproběhla, bylo zaviněné tím, že se v té chvíli neovládala. Nevěděla, co dělá a uvědomila si to až v klidu ve chvíli, kdy se vrátil její přítel. Nebyl naplněn protokol, ale Markéta k tomu měla ty nejlepší důvody,“ říká Exner.
Až čtyři roky zákazu činnosti
Tým Vondroušové opírá obhajobu o zásadní fakt, že se komisařka nelegitimovala a neukázala pověření. Ta však ve své zprávě tvrdí, že postupovala podle pravidel a všechny náležitosti splnila. „Bude to tvrzení proti tvrzení. A my se budeme snažit dokázat, že komisařka lhala,“ říká Exner.
Verzi o akutní stresové reakci tenistky, kvůli které se neovládla, oslabuje fakt, že si Vondroušová komisařku vyfotografovala a s tímto obrázkem sdílela na Instagramu vzkaz. V něm si stěžovala, že kontrola přišla mimo jí uvedené hodinové okno a narušila jí soukromí.
Antidopingová mašinerie začala pracovat rychle, report komisařky se dostal k ITIA a případ odstartoval. „ITIA jsme dali hned vysvětlení, ale řekli nám, že v tu chvíli pro ně není dostatečné,“ popisuje Exner. On ani jeho klientka prý dosud neví, jak vysoký trest ITIA pro Vondroušovou vyžaduje. „Teoreticky podle pravidel hrozí stejný trest, jako když máte pozitivní test. V nejzazším případě jsou to čtyři roky zákazu činnosti.“
Kauza se řeší po dvou liniích. V Londýně proběhne v příštích měsících slyšení před nezávislým tribunálem, který sestavuje nezávislá organizace Sport Resolutions. Tribunál si vyslechne argumenty ITIA i obhajobu hráčky, posoudí důkazy a rozhodne o vině a délce trestu.
„Paralelně se také bavíme s ITIA. Naším cílem je mít maximum důkazů, abychom jim ukázali, že je případ silný, což je může motivovat k tomu, že řeknou: Dobrý, tak se dohodneme na nule, nebo vám nabídneme krátký trest a všichni to budeme mít z krku,“ popisuje Exner s tím, že antidopingová pravidla myslí na případ, kdy má sportovec oprávněný důvod dopingovou zkoušku nedokončit. A věří, že se podaří prokázat, že případ české tenistky do této kategorie spadá.
Za kariéru Vondroušová absolvovala přes sto dopingových testů a žádný nebyl pozitivní. Dodává, že tři dny po neproběhnuté prosincové kontrole přišla další návštěva ze stejné německé agentury a vše se již událo bez problémů. „Byla to už jiná paní, legitimovala se, všechno proběhlo v klidu. Pro mě to vážně nebylo o tom, že bych se chtěla kontrole vyhýbat nebo něco skrývat. Testů jsem v životě podstoupila strašně moc a vždycky bylo vše v pohodě,“ líčí.
Vondroušová, v současnosti 46. tenistka žebříčku, nemá provizorně zastavenou činnost. Plánuje odehrát nadcházející turnaj v Madridu a kompletní antukovou sezonu. Minulý víkend se mohla zúčastnit i kvalifikačního zápasu o finále BJK Cupu ve Švýcarsku. Tenisový svaz byl s její kauzou obeznámen a ITF na jeho dotaz potvrdila, že i za těchto okolností může za reprezentaci startovat bez obavy z následků pro Česko. „Stojíme za Markétou, podporujeme jí a pomůžeme jí, jak budeme moct,“ uvedl svazový předseda Jakub Kotrba.
Co dokázala Markéta Vondroušová:
- grandslamové tituly: 1 (Wimbledon 2023)
- grandslamová finále: 1 (Roland Garros 2019)
- grandslamová čtvrtfinále: 3 (US Open 2023 a 2025, Roland Garros 2024)
- turnajové tituly celkem: 3
- nejvýš na žebříčku: 6.
- bilance na WTA Tour: 295:132
- další úspěchy: stříbro na OH v Tokiu 2021, účastnice Turnaje mistryň 2023
- prize money: 12 mil. USD