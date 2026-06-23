Co bude dál: Vondroušová je zdrcená, už nechce bojovat. Odvolá se vůbec?
Po sedmi měsících stresu a obav vstřebává wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová tvrdý verdikt, který ji připraví o nejlepší léta kariéry a možná i o celý zbytek profesionální dráhy. Vyjma osobního vyjádření na Instagramu instruovala svůj tým, aby čtyřletý trest a celý proces nekomentoval. Sama je údajně v šoku a bez síly dál bojovat, právě teď není tedy vůbec jisté, že se proti rozhodnutí nezávislého tribunálu odvolá do švýcarského Lausanne k nejvyšší instanci CAS (Court of Arbitration for Sport). To přitom musí udělat do 21 dní od doručení rozhodnutí. Pojďme probrat otázky a odpovědi okolo celé kauzy.
Proč odmítla podstoupit kontrolu?
Proč neuspěla s obhajobou?
Právní tým Vondroušové vystavěl obhajobu na akutní stresové reakci z návštěvy cizího člověka v noční hodině, k čemuž získal i odborné posudky. Připomínalo se přepadení Petry Kvitové v jejím prostějovském bytě. Byť tenisové organizace neustále deklarují, jak jim záleží na duševním zdraví a bezpečí hráček, nezávislý tribunál smetl obhajobu postavenou na úzkostné reakci a strachu Vondroušové ze stolu s tím, že nejde o „přesvědčivé zdůvodnění“. Návštěva jedné ženy středního věku s kufříkem zřejmě podle jeho soudu nemohla tak silnou reakci vyvolat. Podle informací Sportu se zástupci Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA) obávají obrovského precedentu, kdy by se argument duševního zdraví mohl zneužívat. Zástupci ITIA na pondělní online konferenci s novináři uvedli, že za „přesvědčivé zdůvodnění“ odmítnutí testu se dají považovat především extrémní situace jako porod manželky či pohřeb blízké osoby.
Pochybila komisařka?
Klíčovou osobou příběhu je německá komisařka. Ta se údajně řádně nelegitimovala a nepředložila písemné pověření k testu. Navíc podle informací Sportu také Vondroušové nechala podepsat starý formulář o odmítnutí testu, na kterém stálo, že maximálním trestem jsou dva roky. To platilo pouze do konce roku 2014, od 1. ledna 2015 vešel podle nového kodexu WADA v platnost maximální čtyřletý trest. ITIA za svou komisařkou ale pevně stojí. „Všichni dopingoví komisaři jsou velmi dobře vyškolení. Působí ve více sportech a obecně mají s touto prací bohaté zkušenosti,“ uvedla v pondělí výkonná ředitelka ITIA Karen Moorhouseová. Jakou váhu dal nezávislý tribunál argumentům české strany, se však dozvíme až z jeho písemného odůvodnění rozhodnutí, na které se může čekat i měsíc.
Může uspět s odvoláním u CAS?
Jsou 4 roky konec kariéry?
Pokud trest zůstane v platnosti, suspendace Vondroušové skončí 21. června 2030, tedy týden před jejími 31. narozeninami. Na okruh by se vracela bez bodů, musela by si razit cestu vzhůru přes malé turnaje. Na pomoc volných karet by mohla těžko spoléhat. Největší otázkou však je – chtěla by vůbec comeback? Šampion Australian Open 1998 Petr Korda kdysi vylíčil, jak moc ho jeho spletitá dopingová kauza poznamenala.
„Já byl od malička blázen do tenisu a můj táta mi vždycky říkal: Musíš mít v sobě oheň. A já ho v sobě pro tenis měl. Pak, když už jsem se dostal z nejhoršího, jsem říkal své ženě: Víš, to že jsem přišel o peníze, je výborný. To, že jsem přišel o jméno, je taky výborný. Ale oni mně prakticky vzali lásku k tomu sportu. Já už v sobě oheň nemám. A to bylo to, proč jsem byl tak dobrej a co mě hnalo dopředu.“ S podobnými pocity bude asi bojovat i Vondroušová, která v emotivním vyjádření napsala: „Dnes upřímně nevím, co přijde dál. Poprvé v životě nemám plán. Posledních sedm měsíců mi vzalo víc, než jsem si kdy myslela, že by mohly. Změnily mě. Zanechaly rány, které nezmizí přes noc.“