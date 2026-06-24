Zoufalé Vondroušové vypálili cejch dopingové hříšnice: Nemůže nic!
Vůbec netuší, co bude dál. Jak má naložit se životem, který se doteď motal kolem tenisu, a ten jí na čtyři roky ukradli. Markétě Vondroušové (26) dochází bolestná pravda: Proboha, vždyť já nemůžu vlastně nic!
Fanoušci zuří. Hvězdám Sinnerovi se Šwiatekovou našli doping, přesto stáli jen pár měsíců, protože je z toho právníci vysekali. Maky nedopovala, »jen« vyhnala z baráku komisařku, i tak nafasovala flastr na čtyři roky. Co je tohle za spravedlnost?! Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) chápe toto srovnání zcela jinak: První dokázali svoji nevinu, Češka ji podpisem na listinu o odmítnutí zkoušky de facto uznala. Zbytek je jen omáčka.
Nemám plán...
Z vyjádření tenistky je patrné, že takovou popravu nečekala. „Upřímně nevím, co přijde dál. Poprvé v životě nemám plán. Posledních sedm měsíců mě změnilo. Zanechaly rány, které nezmizí přes noc, vzaly mi radost, sebevědomí a pocit bezpečí,“ vyznala se.
Samozřejmě bude bojovat, kariéru jen tak nevzdá. Jenže s oficiálním cejchem dopingové hříšnice nemůže normálně fungovat! Po dobu suspendace nesmí hrát. Ale nesmí ani využívat tréninková střediska, posilovny či sportoviště spadající pod program WADA. Nemůže trénovat s registrovanými hráči ani trenéry, protože ti by se vystavili sankcím za spolupráci s vyloučenou osobou. A teď se po takové tortuře zkoušejte vracet...