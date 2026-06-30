Zimní královna Ledecká: Bohové v akci

Autor: rau
Ester Ledecká si užívá sluníčka na jihu.

Před rokem jí na Lefkadě šeptal do ouška »je t’aime« francouzský hezoun Bailet, teď už v Řecku Ester Ledecká (31) baští gyros sama!

Sebrala kapitánský průkaz, dobrou knihu a vydala se korzovat Jónským mořem. Hezky sama se sebou a s vládci slunce, moře a větru v zádech! „Řecko,“ vyťukala na Instagram pět magických písmenek, která jí zaručeně vykouzlí na tváři úsměv.

Ve společnosti bohů má sněhová královna dokonalou společnost: „Makeup: Hēlios, účes: Poseidōn & Aiolos,“ vzkázala ryze přírodní Ester. I s pihovatým obličejem jí to slušelo náramně.

Ledecká odpočívá na moři.
Ledecká odpočívá na moři.

Témata:  ŘeckoInstagramEster LedeckáJónské mořeAiolos


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