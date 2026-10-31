Karlos Vémola slavil Halloween: Se synem (15) ve striptýzovém klubu!
Chce být jako táta! Patnáctiletý syn Karlose Vémoly Karlos Junior se přestěhoval z Anglie do Česka a vstřebává tu celý otcův svět. Drsné tréninkové dávky, společenské povinnosti a taky přítomnost sexy žen...
„CJ (anglická zkratka pro Karlos junior, pozn. red.) skončil povinnou školní docházku v Anglii. Absolutně se zbláznil do tréninků... Ale jelikož tam nemá dveře tak otevřený jako já tady, snažím se mu najít nějakou školu, do které by mohl chodit v Čechách. Složitější je to v tom, že neumí česky,“ vysvětlil před časem Vémola v dokumentu Celebrity Series od Oktagonu, proč teď jeho nejstarší potomek pobývá u něj.
Junior jeho slova jen potvrzuje. „Když je v kleci, je to prostě terminátor, ale doma ho vnímám jako obyčejného taťku. Chci dělat MMA a být jako táta,“ vyznal se.
V pátek ho »obyčejný taťka« vytáhl na (vzhledem k jeho věku) neobyčejnou halloweenskou party. Na obličeje si oba nechali namalovat ikonickou terminátorskou masku a vyrazili do vyhlášeného pražského striptýzového klubu Goldfingers.
„Šťastný Halloween," pochlubil se fotkami Karlos starší na svém instagramu. Připojil taky snímek se svou novou láskou Monikou Naomi, fanoušci si z něj ale kvůli tomu dělali legraci. „Lela je v tom kostýmu božská," psali mu hromadně v různých obměnách zjevně v náražce na to, že je jeho nová partnerka kopií manželky, se kterou se bijec rozvádí.