Ledecká čaruje v Řecku: Cirkusačka

Autor: nem
Ester Ledecká dovádí jako cirkusačka

Obojživelnice Ester Ledecká (31) přivádí fanoušky k úžasu. Na dovolené nezahálí a přípravu si zpestřuje velice netradičními cviky.

U Brouska či v Humbertu by byla královnou šapitó. Ester Ledecká předvádí na dovolené v Řecku přímo cirkusácké kousky.

Šampionka ze zasněžených svahů balancuje na upevňovacím pásu zvaném kurta a přitom žongluje se třemi citrusovými plody. „Dívka s pomeranči,“ popsala své vystoupení na Instagramu Ester.

Úžasný výkon na laně
Úžasný výkon na laně

 

Témata:  dovolenáblesksportŘeckoInstagramEster Ledecká

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