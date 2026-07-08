Ledecká čaruje v Řecku: Cirkusačka
Obojživelnice Ester Ledecká (31) přivádí fanoušky k úžasu. Na dovolené nezahálí a přípravu si zpestřuje velice netradičními cviky.
U Brouska či v Humbertu by byla královnou šapitó. Ester Ledecká předvádí na dovolené v Řecku přímo cirkusácké kousky.
Šampionka ze zasněžených svahů balancuje na upevňovacím pásu zvaném kurta a přitom žongluje se třemi citrusovými plody. „Dívka s pomeranči,“ popsala své vystoupení na Instagramu Ester.
Témata: dovolená, blesksport, Řecko, Instagram, Ester Ledecká