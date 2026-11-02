Nejmladší a nejlevnější mistr světa Antonelli: Šokující srovnání se Schumacherem!

Autor: vav
Kimi Antonelli v kvalifikaci v Mexiku

Licenci na závodění ve formuli 1 dostal dřív, než složil zkoušku v autoškole. Po necelých dvou letech se teď Ital Kimi Antonelli (20) stal historicky nejmladším šampionem F1.

K zisku premiérového titulu mu stačilo vyjet si v nedělní Velké ceně Mexika dva body. Respektive skončit do devátého místa bez ohledu na výsledky jeho dvou posledních vyzyvatelů – týmového kolegy Russella z Mercedesu a Hamiltona z Ferrari. „Jsme velmi blízko, ale rád bych získal titul ve velkém stylu,“ přeje si Kimi. A to se podařilo! Kimi skončil v divokém závodě dokonce na bedně (za Verstappenem a Hamiltonem).

V Mexiku se tak psala historie. Dosud nejmladšího šampiona formule 1 Sebestiana Vettela (39) Kimi trumfnul o více než tři roky. Navíc Mercedes si může mnout ruce. Antonelli se stal zároveň nejlevnějším mistrem světa v tomto tisíciletí, přičemž smlouva ve výši 43,6 milionů ročně mu platí i pro následující dvě sezony.

Srovnání s legendárním Michaelem Schumacherem se jeví až neuvěřitelně. Ten totiž při svém prvním titulu v roce 1994 bral roční gáži ve výši 436,3 milionu.

Roční platy při prvním titulu (bez inflace)

šampionrokgáže v milonech Kč
Schumacher1994436,3
Alonso2005152,7
Raikonen20071112,5
Hamilton 2008109
Button2009109
Vettel201048,7
Rosberg2016338,1
Verstappen2021545,3
Antonelli202643,6

Nejmladší mistři světa

Antonelli 20 let 2 měsíce a 7 dní
Vettel 23 let 4 měsíce 11 dní
Hamilton 23 let 9 měsíců a 26 dní
Alonso 24 let 1 měsíc a 27 dní
Verstappen 24 let 2 měsíce a 12 dní


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