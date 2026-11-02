Nejmladší a nejlevnější mistr světa Antonelli: Šokující srovnání se Schumacherem!
Licenci na závodění ve formuli 1 dostal dřív, než složil zkoušku v autoškole. Po necelých dvou letech se teď Ital Kimi Antonelli (20) stal historicky nejmladším šampionem F1.
K zisku premiérového titulu mu stačilo vyjet si v nedělní Velké ceně Mexika dva body. Respektive skončit do devátého místa bez ohledu na výsledky jeho dvou posledních vyzyvatelů – týmového kolegy Russella z Mercedesu a Hamiltona z Ferrari. „Jsme velmi blízko, ale rád bych získal titul ve velkém stylu,“ přeje si Kimi. A to se podařilo! Kimi skončil v divokém závodě dokonce na bedně (za Verstappenem a Hamiltonem).
V Mexiku se tak psala historie. Dosud nejmladšího šampiona formule 1 Sebestiana Vettela (39) Kimi trumfnul o více než tři roky. Navíc Mercedes si může mnout ruce. Antonelli se stal zároveň nejlevnějším mistrem světa v tomto tisíciletí, přičemž smlouva ve výši 43,6 milionů ročně mu platí i pro následující dvě sezony.
Srovnání s legendárním Michaelem Schumacherem se jeví až neuvěřitelně. Ten totiž při svém prvním titulu v roce 1994 bral roční gáži ve výši 436,3 milionu.
Roční platy při prvním titulu (bez inflace)
|šampion
|rok
|gáže v milonech Kč
|Schumacher
|1994
|436,3
|Alonso
|2005
|152,7
|Raikonen
|2007
|1112,5
|Hamilton
|2008
|109
|Button
|2009
|109
|Vettel
|2010
|48,7
|Rosberg
|2016
|338,1
|Verstappen
|2021
|545,3
|Antonelli
|2026
|43,6
Nejmladší mistři světa
|Antonelli
|20 let 2 měsíce a 7 dní
|Vettel
|23 let 4 měsíce 11 dní
|Hamilton
|23 let 9 měsíců a 26 dní
|Alonso
|24 let 1 měsíc a 27 dní
|Verstappen
|24 let 2 měsíce a 12 dní