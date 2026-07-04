Utajená veselka Martiny Sáblíkové: Skryté gesto na svatební fotce!
Jeden okamžik často řekne víc než tisíc slov! Bylo to tak i na pohádkové svatbě rychlobruslařské královny Martiny Sáblíkové (39) a její dlouholeté lásky Nikoly Zdráhalové (30)?
Sáblíková, trojnásobná olympijská šampionka a držitelka více než padesátky cenných kovů z velkých akcí na ledovém oválu, loni na jaře oznámila po dotazu Blesku: „Já a Niky tvoříme pár, je mojí velkou oporou, jsme šťastné a je nám společně krásně už víc než 12 let.“ Fanoušci obou reprezentantek se trochu jako ve filmové pohádce o princi Davidovi (Miroslav Vladyka) a princezně Běle (Ivana Andrlová) tázali: „A co svatba, princezny?!“
Blízkost a propojení
Když rychlobruslařská veselka, o jejíchž tajných přípravách věděli jen ti nejbližší, jednoho tropického dne na konci června v areálu Villa Fresco nedaleko Pardubic skutečně proběhla, národ stále čekající na krytou halu volá: „Přiletí čáp, královno?!“
Martina totiž na zveřejněné svatební fotografi i láskyplně přiložila Nikole ruku na bříško. Podle fanoušků tohle gesto značí jediné – Zdráhalová je těhotná! „Póza nevěst vyvolává značné dohady. Tato stylizace není při svatebním focení nikterak běžná, pokud nevěsta není v očekávání. Na druhou stranu může jít o ochranitelské gesto mezi novomanželkami, vyjadřující silnou blízkost a propojení,“ měla bystré oko rovněž módní kritička Blesku Ina T.
Sama legendární závodnice po olympiádě, kde ukončila báječnou kariéru, o miminku řekla Blesku: „Teď to opravdu neřeším. Tohle je až budoucnost. A myslím, že hodně daleká.“