Nosková může vydělat další desítky milionů, ale půjde do toho? Triumf jí mění život
Je wimbledonský triumf Noskové srovnatelný třeba s výhrou v loterii? Ne. Tohle mění vše, protože je z ní rázem globální hvězda, kterou budou všude poznávat. Jak s tím Linda Nosková naloží?
Z prémie 102 milionů za výhru jí po zdanění zůstane 47 mil. korun. Ty může znásobit díky reklamě. „Je globální hvězdou, má skvělou šanci oslovit nejen české publikum. Mluví dobře anglicky, navíc umí zaujmout. Neříká fráze, je pohotová, i když jinak je spíš introvert. Má za sebou příběh, je mladá,“ vykresluje její vyhlídky v růžových barvách Tomáš Houska, manažer digitálních médií z Českého olympijského výboru.
Cena času
„Linda už dlouho má mezinárodního agenta, ten jí pomůže sortovat ty možnosti, které se jí otevřou,“ míní mluvčí ženské tenisové reprezentace Karel Tejkal. „Nesmí ji semlít to, co se bude dít kolem ní. Obrovský zájem, všude ji budou poznávat. Bere to vnitřní klid. Bude potřebovat kolem sebe lidi, kteří jí pomůžou,“ zdůrazňuje Houska. Lze z toho i těžit, ale… „Ona si hlavně musí ujasnit, co chce. Může dělat globální kampaně, ale musí mít strategii. Chodit na rozhovory, focení pro časopisy, do podcastů, talkshow, zkrátka být vidět i mimo kurty… Pak z toho může vytěžit sumy srovnatelné s prize money ve Wimbledonu. Ale vezme jí to čas, spoustu času!“ varuje Houska.
Kurt vyhraje
Tejkal zná Lindu osobně a díky tomu nabízí věštbu, co se bude dít. „Pro ni je po zdraví jednoznačně nejcennější čas. Cestuje po turnajích, nikdy neodmítla reprezentaci v BJK Cupu. Proto si nemyslím, že by na tomto poli vydělávala více peněz než výkony na tenisových dvorcích, kde jsou prémie vysoké, byť potenciál na to má. Je před ní US Open, Turnaj mistryň, BJK Cup – s raketou se cítí nejlépe a očekávám, že dál bude v první řadě hrát tenis.“
Tejkal: Jako zlato z Her
Wimbledonské vítězství je na zápis do paměti lidí, srovnatelné se zlatem z olympiády, uvažuje reprezentační mluvčí Karel Tejkal.
Čím to je?
„Tenis má obrovský globální přesah, sledují ho po celém světě. A k tomu ta legendární značka Wimbledon.“
Měla by Linda spěchat, aby vydělala?
„V první řadě bude chtít vyhrávat další turnaje. Nemá kam spěchat, v Londýně už získala vstupenku do tenisového nebe.“
Za jak dlouho efekt wimbledonské výhry vyprchá a zájem se vrátí k normálu?
„To bude trvat hodně dlouho, zvlášť, pokud to přiživí dalšími úspěchy. Spousta lidí dokáže vyjmenovat čtyři Češky, které v posledních patnácti letech vyhrály Wimbledon. Ale zlaté medailisty třeba z olympiády v Londýně si vybaví obtížně.“
Houska: Doma je strop 5 milionů
Výdělky za reklamy na českém trhu nejsou pro elitní tenistku moc zajímavé, míní marketingový expert Tomáš Houska z ČOV.
Kolik se dá vydělat spoluprací s nějakou firmou v rámci Česka?
„Tady je podle mě strop smlouva na pět milionů ročně. Kdo to má, je král.“
Ve Wimbledonu brali muži i ženy více už za účast ve třetím kole.
„Ano, v tom je tenis výjimečný a do značné míry to asi utlumí Noskové marketingové aktivity.“
Limituje ji na světové scéně, že je z malé České republiky?
„Není to problém. Srb Djokovič je také z menší země, přesto je globální hvězdou. Když bude Linda dál vyhrávat tituly…“