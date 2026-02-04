Pastrňák přiletí dřív, možná kvůli vlajce: Garde pro Ledeckou?!

Zlatý hoch z Prahy David Pastrňák (29) nechce chybět na slavnostním ceremoniálu, proto přicestuje na olympiádu dřív než další hokejisté z NHL. Aby stihl držet vlajku po boku Ester Ledecké (30)?

„Určitě bych si chtěl olympiádu užít se vším všudy, být na zahájení,“ prozradil »Pasta« v podcastu Puk Pak Pivo s tím, že se půjde podívat na rychlobruslařskou legendu Sáblíkovou.

Podle fanoušků je to jasné jako facka: Hvězda Bostonu bude na San Siru spolu se zimní královnou vlajkonošem! Český olympijský výbor však jména odtajní až během dneška.

Davida Pastrňáka a Ester Ledeckou společné vystoupení bavilo. On ukázal roztomilý kukuč, ona sexy bříško.
