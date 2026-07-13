Ohnivá pařba poražené finalistky Muchové: Útěcha v tryskáči
Všichni mluví o vítězné Lindě Noskové, která shrábla přes sto milionů korun hrubého. Jenže ani 51 »míčů«, jež připadly poražené finalistce Karolíně Muchové (29), nejsou k zahození.
»Muška« se za vyrovnání osobního grandslamového maxima – těsně pod vrcholem skončila také na French Open 2023 – odměnila pořádnou pařbou. Rodinku, trenéry a kamarády, včetně pozvala do luxusní restaurace v elitní londýnské čtvrti Soho, kde hořely ohně.
Další den se pak všichni nasoukali do tryskáče. Kam letěli? Dle informací Blesku je čekal krátký oraz u moře! „Je to o lidech,“ culila se Kája v té nejlepší společnosti.