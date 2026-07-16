Anglický vývrhel Grealish pod parou: Opilecký šlofíček
Takhle se fandí kolegům z reprezentace?! Angličan Jack Grealish (30), jenž se doma zotavuje po zlomenině nohy, zašel o víkendu s kamarádkami na zahrádku
do baru v Manchesteru.
A pořádně to rozjel! Pivo. Šampaňské. Vodka s Redbullem. Tohle všechno teklo proudem! Ale alkohol a přímé sluníčko Grealishe, který vychovává s partnerkou Sashou roční dcerku Milu, nakonec zmohlo. U stolu si tak rovnou dopřál šlofíček.
Témata: alkohol, opilost, Manchester, Jack Grealish, Red Bull GmbH