Anglický vývrhel Grealish pod parou: Opilecký šlofíček

Autor: vav
Grealish to zase nezvládl...

Takhle se fandí kolegům z reprezentace?! Angličan Jack Grealish (30), jenž se doma zotavuje po zlomenině nohy, zašel o víkendu s kamarádkami na zahrádku
do baru v Manchesteru.

A pořádně to rozjel! Pivo. Šampaňské. Vodka s Redbullem. Tohle všechno teklo proudem! Ale alkohol a přímé sluníčko Grealishe, který vychovává s partnerkou Sashou roční dcerku Milu, nakonec zmohlo. U stolu si tak rovnou dopřál šlofíček.

Za Anglii odkopal 39 duelů.
Za Anglii odkopal 39 duelů.

Témata:  alkoholopilostManchesterJack GrealishRed Bull GmbH


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