Pozor, za humny je Haaland: Bulíkuje Spartu?
Z Red Bull Areny v Lipsku, kam přiletěl s Manchesterem City na mač Ligy mistrů, jsou to na stadion na Letné (mimo pražskou dopravní špičku pochopitelně) tři hodiny autem. Že by Erling Haaland (26) opravdu navštívil utkání Evropské ligy Sparta – Bournemouth (dnes od 18:45 na Nova Sport 5), jak se šuškalo?!
Kanonýr z Norska sleduje rudé od letního přestupu bratrance Jonatana Brunese (26) a ve vysílání Canal+ se nechal slyšet: „Doufám, že se budu moci brzy přijet podívat na zápas.“
Krátce nato instagramový profil Bez čekačky bez uzardění oznámil: „Management norského útočníka už řeší podrobnosti spojené s cestou do Prahy!“ Haaland byl sice za humny, ale podle informací Blesku Sparta až do včerejška s jeho návštěvou na utkání nepočítala.