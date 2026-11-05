Radost v týmu Ferrari: Leclerc se stal otcem!
Krása motosvěta se často skrývá v detailech. K tomu, abyste prožívali vůbec nejkrásnější období svého života, zkrátka občas stačí jen pouhá jediná výhra v sezoně. Přesně to je i případ monackého pilota Charlese Leclerca (29), který se v úterý pochlubil prvorozenou dcerou.
Průběžně pátému jezdci letošního šampionátu se sice na tratích tolik nedaří, ale v osobním životě sbírá jeden triumf za druhým. K únorové svatbě si tak tento rok do životopisu může hrdě zapsat i narození dcerky. S manželkou Alexandrou pro ni vybrali jméno Bianca.
S gratulacemi okamžitě přispěchala jeho domovská stáj Ferrari. Radostné oznámení ovšem neuniklo ani Oskaru Piastrimu. „Gratuluji oběma,“ poblahopřál velký rival z McLarenu. „Vítej na světě Bianco! Obří gratulace vám oběma,“ věnoval komentář i samotný tým McLaren. Úřadující mistr světa Kimi Antonelli k miminku také blahopřál. Ze soupeřů se s přáním ozval také George Russell. Zato týmový kolega Lewis Hamilton, se kterým má Leclerc hodně chladné vztahy, zatím zarytě mlčí.