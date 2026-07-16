Zdrcená exmanželka trenéra Pešána: Oplakává tragicky zesnulého kamaráda
Příroda umí být stejně tak nádherná jako neskutečně krutá. To se bohužel potvrdilo v noci na středu, kdy na hoře Mont Blanc zahynuli dva Češi. Jeden z nich byl přítelem bývalé ženy hokejového trenéra Filipa Pešána Lucie Hrstkové (44), která nyní truchlí na sociálních sítích...
K neštěstí došlo kolem třetí hodiny ranní v obávaném kuloáru Goûter, který je na klasické trase na nejvyšší horu Evropy známý svými častými a nebezpečnými sesuvy kamení. Padající skála tam zasáhla tříčlennou skupinu. Horský vůdce a jeden z jeho klientů na místě zemřeli, třetí člen výpravy byl se zraněními transportován do nemocnice.
Pro Lucii Hrstkovou, která je sama vášnivou milovnicí hor a bývalou olympioničkou, byla zpráva o smrti blízkého kamaráda obrovskou ranou. Na svém profilu sdílela společnou fotografii s Pavlem a připojila vzkaz.
„Pavle, příteli můj drahý, zažila jsem s tebou jedny z nejkrásnějších okamžiků v horách,“ napsala zdrceně ke skonu milovaného parťáka. Po tragédii je jasné, že žádný další společný výstup už nikdy nepřijde. Lucie se však se svým dlouholetým přítelem loučí s vědomím, že jeho odkaz v ní zůstane napořád.
„Navždy zůstaneš v mém srdci. Jisti mě tam shora, jako jsi to vždycky dělal. Nemám slov pro smutek a bolest, které cítím,“ vzkázala svému kamarádovi do nebe.
Za zesnulým horským vůdcem pláče i bývalý redaktor ČT Tomáš Etzler. „Strašná zpráva. Odpočívej v pokoji, Pavle,“ rozloučil se bratr herce Miroslava Etzlera u společné fotografie.