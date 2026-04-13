Sparta - Pardubice 3:2. O druhém finalistovi rozhodne sedmý duel, hrdinou Chlapík

Sparťanský kapitán Filip Chlapík se svými spoluhráči slaví gól proti PardubicímZdroj: Zuzana Jarolímková (Sport)
Sparťan Filip Chlapík překonává pardubického brankáře Romana Willa
Pardubický kapitán Lukáš Sedlák se sráží se sparťanským brankářem Jakubuem Kovářem
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Hokejisté Sparty porazili doma v šestém semifinále play off extraligy Pardubice 3:2, stav série vyrovnali na 3:3 a vynutili si rozhodující sedmý zápas, který se ve středu odehraje na ledě Dynama. Dvěma góly se pod výhru Pražanů podepsal Michael Špaček, v 46. minutě rozhodl kapitán Filip Chlapík.

Sparta v brance s Jakubem Kovářem zkusila do utkání vstoupit aktivně, gólmana Willa ale výrazněji ohrozit nedokázala. První nebezpečnější situaci musel ve 4. minutě řešit Kovář, Mandát jej ale překonat nedokázal. V 7. minutě po Willově zaváhání v rozehrávce se slibná příležitost nabízela Pospíšilovi, zakončit však ideálně nestihl. Sparta poté nevyužila první přesilovou hru a naopak v premiérovém oslabení inkasovala. Skóre otevřel v 19. minutě Kaut.

Východočeši měli lepší pohyb, energii, ale Pražanům se ve druhé třetině podařilo otočit vývoj utkání a změnit jeho průběh. Ve 24. minutě se sám před Willem objevil Vesalainen, pardubického gólmana však překonat nedokázal. O vyrovnání se postaral o čtyři minuty později po samostatné akci Špaček. Stejný hráč navíc domácí v 33. minutě posunul do vedení, když po 15 sekundách využil tvrdou střelou početní výhodu. Sparta ve druhé části soupeře přestřílela 14:3.

Domácí ale doplatili na nedisciplinovanost. Při Hrabíkově vyloučení se ještě ubránili, při trestu Nika Seppäly se ale po sedmi sekundách prosadil po Košťálkově střele Červenka a vyrovnal. Sparta ale dokázala na úspěch hostů odpovědět. V 46. minutě přetlačil Chlapík obránce Tourignyho a vrátil svému týmu vedení.

Dynamo se tlačilo za opětovným vyrovnáním, naopak uklidňující čtvrtý gól měl na hokejce v 53. minutě Horák. Z brejku ale přestřelil. Domácí to ale mrzet nemuselo, těsnou výhru udrželi i při závěrečné dvouminutové power play Pardubic.

Stav série: 3:3
Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů