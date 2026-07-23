Vinícius po nevydařeném MS: Plastika obličeje!
Fanoušci po celém světě ho nemůžou vystát. Brazilec Vinícius Júnior (26) si ale zřejmě myslí, že na vině byla jeho vizáž. Po nevydařeném MS totiž podstoupil plastickou operaci obličeje!
Minulostí je jeho malá zapadlá bradička, křídelník Realu Madrid se nově chlubí řádně chlapáckou čelistí. V jeho vlasti mu ji implantáty vyplnil renomovaný doktor Alarcao a »Vini« se pak hned pochlubil překvapeným příznivcům.
Hlavní ale je, že se »nová identita« líbí fotbalistově lásce Virginii (27). Sexy moderátorka mu bradu polaskala při společném dovádění na pláži u Ria de Janeiro!
Témata: blesksport, Real Madrid, Rio de Janeiro, Virginie, plastická chirurgie