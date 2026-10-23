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G MMA: Muradov vs. 6 Kotlárů - program, hlavní karta, kde sledovat živě?

Nová organizace G MMA láká na bizarní podívanou, v akci se mají představit Jiří Kajínek, Jiří Paroubek, ale i Machmud Muradov
Nová organizace G MMA láká na bizarní podívanou, v akci se mají představit Jiří Kajínek, Jiří Paroubek, ale i Machmud MuradovZdroj: Koláž iSport
Jiří Kajínek se na tiskové konferenci organizace G MMA setkal i s korunním svědkem jeho slavného případu Vojtěchem Pokošem
V nové organizaci G MMA se představí také slavný vězeň Jiří Kajínek
Jiří Kajínek se na tiskové konferenci organizace G MMA setkal i s korunním svědkem jeho slavného případu Vojtěchem Pokošem
V nové organizaci G MMA se představí také slavný vězeň Jiří Kajínek
Machmud Muradov na tiskové konferenci nové organizace G MMA
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Otakar Plzák
MMA
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  • V sobotu 31. října se v Nové Spirále odehraje turnaj nové organizace G MMA s podtitulem Samhain.
  • Galavečer nabídne řadu známých jmen, přičemž největší pozornost poutá souboj Machmuda Muradova proti šestici „bojovníků“ z řad Kotlárů. Do boje vyrazí i omilostněný Jiří Kajínek či Miroslav Sládek s Jiřím Ovčáčkem.
  • Další informace o této akci plné bizáru naleznete v článku.

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Kdy a kde bude G MMA? Datum a místo konání

První turnaj G MMA s podtitulem Samhain se odehraje 31. října 2026 od 18:00 v Nové Spirále v Praze-Bubenči.

Co je G MMA?

G MMA je nová stáj bizarních zápasů, která bude chtít bizárem konkurovat organizaci Clash. Což není náhoda, protože zakladatelem a hlavní tváří je Jakub Jíra, který se podílel i na založení Clashe.

Jíra se bude zaměřovat na ještě větší bizár, což dokazuje už úvodní turnaj. Představí se zde profi zápasník Mach Muradov, který však nastoupí proti 6 zástupcům klanu Kotlárů. Objeví se i Jiří Kajínek, který změří síly s bývalým vězeňským bachařem. Dalším bizárem bude souboj bývalého politika Miroslava Sládka proti mluvčímu Miloše Zemana Jiřímu Ovčáčkovi.

G MMA: Program, hlavní karta, zápasy

ZápasKategorie

Muradov vs. 6 Kotlárů

MMA | 1 vs 6

Kajínek vs. Bachař

Speciální pravidla

Sládek vs. Ovčáček

Speciální pravidla

Sam White vs. Pavlíček

Box

Spicy Pája vs. Tady Janko

MMA

Ošek, Vošický vs. Kaprálek, Procházka

MMA | 2 vs 2

Štádler vs. Smolík, Miker

K1 | 1 vs 2

Majkl vs. Dufka

Rytířské brnění

Kaluba vs. Kalubova máma

MMA

Flexy Babka vs. Hrušková

Polštářová bitva

Kroka vs. Hnípalovič

MMA

Tajemný bojovník vs. "Jeden z vás"

K1

Horváth vs. Kulalo

Box

Kde sledovat G MMA živě?

Sledovat tento turnaj plný bizáru můžete na stránkách geckotv.cz po zaplacení PPV přenosu. Živý strean stojí 349 Kč.

Kde pořídit vstupenky na G MMA?

Lístky zakoupíte přímo na oficiálních stránkách organizace G MMA. Vstupenky jsou k mání od 1 999 Kč do 2 999 Kč. Místa však rychle mizí, proto s nákupem raději neváhejte.

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