G MMA: Muradov vs. 6 Kotlárů - program, hlavní karta, kde sledovat živě?
- V sobotu 31. října se v Nové Spirále odehraje turnaj nové organizace G MMA s podtitulem Samhain.
- Galavečer nabídne řadu známých jmen, přičemž největší pozornost poutá souboj Machmuda Muradova proti šestici „bojovníků“ z řad Kotlárů. Do boje vyrazí i omilostněný Jiří Kajínek či Miroslav Sládek s Jiřím Ovčáčkem.
- Další informace o této akci plné bizáru naleznete v článku.
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Kdy a kde bude G MMA? Datum a místo konání
První turnaj G MMA s podtitulem Samhain se odehraje 31. října 2026 od 18:00 v Nové Spirále v Praze-Bubenči.
Co je G MMA?
G MMA je nová stáj bizarních zápasů, která bude chtít bizárem konkurovat organizaci Clash. Což není náhoda, protože zakladatelem a hlavní tváří je Jakub Jíra, který se podílel i na založení Clashe.
Jíra se bude zaměřovat na ještě větší bizár, což dokazuje už úvodní turnaj. Představí se zde profi zápasník Mach Muradov, který však nastoupí proti 6 zástupcům klanu Kotlárů. Objeví se i Jiří Kajínek, který změří síly s bývalým vězeňským bachařem. Dalším bizárem bude souboj bývalého politika Miroslava Sládka proti mluvčímu Miloše Zemana Jiřímu Ovčáčkovi.
G MMA: Program, hlavní karta, zápasy
|Zápas
|Kategorie
Muradov vs. 6 Kotlárů
MMA | 1 vs 6
Kajínek vs. Bachař
Speciální pravidla
Sládek vs. Ovčáček
Speciální pravidla
Sam White vs. Pavlíček
Box
Spicy Pája vs. Tady Janko
MMA
Ošek, Vošický vs. Kaprálek, Procházka
MMA | 2 vs 2
Štádler vs. Smolík, Miker
K1 | 1 vs 2
Majkl vs. Dufka
Rytířské brnění
Kaluba vs. Kalubova máma
MMA
Flexy Babka vs. Hrušková
Polštářová bitva
Kroka vs. Hnípalovič
MMA
Tajemný bojovník vs. "Jeden z vás"
K1
Horváth vs. Kulalo
Box
Kde sledovat G MMA živě?
Sledovat tento turnaj plný bizáru můžete na stránkách geckotv.cz po zaplacení PPV přenosu. Živý strean stojí 349 Kč.
Kde pořídit vstupenky na G MMA?
Lístky zakoupíte přímo na oficiálních stránkách organizace G MMA. Vstupenky jsou k mání od 1 999 Kč do 2 999 Kč. Místa však rychle mizí, proto s nákupem raději neváhejte.