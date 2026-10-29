Hokejového agenta Hamala vysává soukromý soud s filutou Hadamczikem: Šéfe, proč to platí svaz?
To se to soudí, když nemáte co ztratit! Šéf Českého hokeje Alois Hadamczik (74) zažaloval za urážku na cti agenta Jiřího Hamala (64). A neuspěl. Mrzet ho to ale nemusí, náklady za něj bude platit svaz. Navíc ještě není konec!
Jakmile Hamalovi před třemi roky přistála obsílka ve schránce, nechápal, co se děje. Hadamczika se dotklo, jak v médiích přetlumočil slova klienta Kariho Jalonena (66), jehož nedůstojný konec na reprezentační střídačce sám zpunktoval. Fin jej následně obvinil ze lži, což se bosse dotklo. Na agentovi chtěl vysoudit omluvu a půl milionu korun, které požadoval na vlastní účet. U soudu však neuspěl, ale vypadá to, že jej to nic stát nebude!
„Trošku mě zarazilo, že se jeho advokát vyjádřil v tom smyslu, že se musí poradit na svazu,“ řekl Hamal Blesku. Proč na svazu, když jde o soukromou akci? „Já nevím. Co ale vím, že v kuloárech se od samého začátku říkalo, že lidé na svazu žijí v domnění, že mě žalují oni.“ To potvrdil i zápis dozorčí rady, do něhož měl možnost nahlédnout web iDnes.cz. Svaz podle něj platil za Hadamczikovy privátní spory statisíce. „Jen jsem doufal, že to není pravda. Peníze mohly jít třeba na děti. Co se týká mě, tak všechno samozřejmě táhnu ze svého. Jako fyzická osoba ze zákona musím.“
Jak to celé vzniklo?
„Šlo o spor Kariho Jalonena, jehož zastupujeme. Byl jsem do toho úplně nepochopitelně zatažený coby fyzická osoba prostřednictvím novinového článku. Strávil jsem tím poslední tři roky a vůbec se mi to nelíbilo.“
V jakém je soud stadiu?
„Jsme po prvním kole, v němž pan Hadamczik neuspěl, a čekáme, jak zareaguje a co přinese kolo druhé. Já už bych to neřešil.“
Bavili jste se spolu, proč to muselo zajít až tak daleko?
„On se mnou nemluví. Řešíme to přes právníky. Čekám na úkon z jeho strany. Já věřím, i v rámci ekonomiky, že v tom už nebudeme pokračovat. Nedává to žádný smysl!“
Z branže se znáte desítky let. Měli jste spolu problémy?
„Historie je dlouhá a xkrát jsme si v něčem nerozuměli."
Třeba?
„V pohledu na některé naše hráče. Takže profesně. Jinak si troufám tvrdit, že jsme problémy neměli. Vůbec bych nečekal, že komentář redaktora bude mít tak zásadní vliv na náš vztah.“
Zkoušel jste se domluvit mimosoudně?
„Z mého pohledu jsem pro to udělal maximum. Odezva byla nulová, tak jsem to musel akceptovat.“