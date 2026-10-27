Strýc Yamala po Kaneově triumfu: Drsný útok na Harryho!
Dojetí ze zisku Zlatého míče skrýval kanonýr Harry Kane (33) jen těžko. Ne všichni ale s anglickým šutérem Bayernu Mnichov jeho obří euforii sdíleli. Například strýc španělského zázraku Lamina Yamala (19) si nebral vůbec žádné servítky...
Mladý Španěl sice skončil »na bedně« v těsném závěsu za Kanem i Kylianem Mbappém, ale co z toho? V očích jeho nejbližších i fanoušků to byla těžká křivda. Yamalův strýc Abdul Abdellaoui dal průchod vzteku ve vysílání populární španělské televize El Chiringuito TV.
„Ničemu nerozumím. Něco tady nehraje,“ kroutil hlavou nad výsledky ankety a vzápětí přidal hodně jedovatý rýpanec: „Jestli máš rád fotbal, tak se jdeš podívat na Lamina, ne na Harryho Kanea!“
Abdellaoui má navíc jasno i v tom, proč trofej nezvedl jeho synovec. Je prý prostě příliš mladý. „U Harryho, kterému ve fotbale zbývají tak tři dny, si řekli: Pojďte, dáme mu tu cenu teď,“ rýpl si do Kaneova věku.
Samotný anglický kanonýr nechal jedovaté šípy bez reakce. Abdellaoui v tom ale nezůstal sám. Spojence s další konspirační teorií našel v někdejší ikoně Realu Madrid Gutim.
„To je ale náhoda se Zlatým míčem! Přesunuli slavnostní galavečer z Paříže do Londýna – a vyhraje hráč z Londýna. Velká náhodička!“ rýpl si podezřívavě bývalý španělský reprezentant.