Finanční trable komentátora F1 Josefa Krále: Zásadní prohlášení otce, ale...
Českým fanouškům dokázal prostředí formule 1 přiblížit tak, jako by sami seděli v kokpitu. Jenže před několika týdny tuzemští příznivci královny motorsportu a diváci stanice Nova Sport o populárního komentátora Josefa Krále (34) přišli. Stalo se tak poté, co na veřejnost vypluly nesrovnalosti kolem jeho milionových dluhů a oficiálně vykazovaných příjmů. Nyní do celé kauzy vstoupil jeho otec.
Kariéru pilota F1 měl sám na dosah. Do královské kubatury sice nakonec nepronikl, své bohaté zkušenosti ze závodních okruhů ale dokázal fanouškům po boku kolegy Štefana Eiseleho prodat dokonale. Nejen v rámci populárního projektu EisKing, ale především na obrazovkách televize Nova, kde byl hlavní tváří závodních studií.
Teď však Král před kamerami chybí. Z vysílání se stáhl na vlastní žádost v momentě, kdy média upozornila na podivné okolnosti jeho insolvenčního řízení. Podle publikovaných dokumentů totiž navzdory obřím závazkům přiznává pouze minimální výdělky, ačkoliv za jeho expertní televizní služby měly podle zjištění médií proudit podstatně vyšší částky přes externí společnost.
Sám Josef Král mladší situaci dříve vysvětloval tím, že staré dluhy z podnikání s pronájmem bytů sociálně slabým vznikly kvůli jeho mladické důvěřivosti vůči rodičům. A právě Josef Král starší nyní prostřednictvím synova projektu vydal oficiální prohlášení, v němž se k celé situace veřejně přihlásil.
„Rád bych naprosto otevřeně prohlásil, že veškeré finanční problémy, závazky a dluhy, které dnes Josefovi komplikují život, jsou výhradně důsledkem mých a mé bývalé manželky tehdejších aktivit a rozhodnutí. Fungování celého tohoto businessu šlo zcela mimo mého syna – Josef neměl o jeho reálném stavu, fungování ani pozadí nejmenší tušení,“ uvedl Král starší.
V prohlášení dále popisuje, jak k zatížení syna došlo: „Lidé z motorsportu i veřejnost vědí, že se Pepa od dětství plně soustředil na svou závodní a profesní kariéru a nám, svým rodičům, v 18 letech bezvýhradně důvěřoval. S bývalou manželkou Věrou jsme jeho důvěru zklamali. Svým jednáním jsme jej zatížili dluhy, o jejichž vzniku, skutečném rozsahu a důsledcích jsme ho včas neinformovali. Připravili jsme ho tak o možnost situaci včas řešit a jejím následkům předejít.“
Otec známého glosátora netají lítost nad tím, kam celá záležitost dospěla: „Nesmírně mě mrzí, do jaké situace jsme našeho syna dostali. Je pro mě těžké přihlížet tomu, jak je poškozováno jeho dobré jméno a jak musí čelit tlaku veřejnosti i médií za chyby, které sám nezpůsobil.“
Jedním dechem také odmítá, že by z peněz jeho syn cokoliv měl: „Pepa nenesl a nenese na vzniku těchto dlužných částek žádnou vinu. Zároveň z nich nikdy neměl žádný užitek ani prospěch,“ dodal otec navzdory faktu, že kariéra v motorsportu bývá pro rodiny jezdců obvykle extrémně nákladná.
Klíčový uzel celé kauzy ale prohlášení nerozplétá. Tím totiž v současnosti není samotný vznik starých dluhů, nýbrž to, proč populární komentátor podle insolvenčních záznamů vykazuje takřka nicotné oficiální příjmy i majetek, zatímco za jeho práci pro televizi měly být fakturovány statisícové částky.
„Pokusím se udělat pro to maximum, aby vzniklé závazky byly urovnány a toto těžké břemeno z mého syna bylo sejmuto. Chtěl bych, aby se zase mohl naplno a bez překážek věnovat své práci a rodině,“ uzavřel otec prohlášení, které opatřil úředně ověřeným podpisem.