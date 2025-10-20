Divoká párty hvězdy Realu: Hrozí mu vězení!

Autor: om
Hrozí mu vězení!
Vinicius párty miluje, jen to občas přežene.

Místo aby respektoval výzvu policie k nočnímu klidu, hudbu ještě »ohulil«, za což hvězdě Realu Madrid Viníciusovi Júniorovi hrozí vězení!

Stalo se to během červencové oslavy fotbalistových 25. narozenin v Riu. Soused na něj zavolal policii, ta zjednala pořádek, ale jen na chvilku.

Po jejím odjezdu Vinícius hlasitost naopak zvedl, jelikož 500 hostů přece musí dobře slyšet, a za to mu podle brazilských zákonů hrozí vězení od 15 dnů do tří měsíců. Asi málokdo počítá, že by fakt šel sedět, jelikož to může spravit i pokuta, ale vyloučit to nelze.

