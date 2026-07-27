Wimbledonská šampionka Nosková utekla na Sardinii: Mise pizza, splněno!
Dva týdny si připadala jako cvičená opička, šla z jedné akce do druhé. Tenistka Linda Nosková (21) musela svůj wimbledonský talíř ukázat snad úplně všem!
Teď už si konečně užívá dovču
V pátek se ještě vyfikla na Hrad, zamávala divákům na Štvanici, v sobotu si zatrénovala v přerovské hale a pak už pádila s kufrem na letiště. Hurá, volno!
Nosková se na necelý týden uklidila na severozápadě ostrova Sardinie. Chráněný park Porto Conte, hotel v borovicovém lese, čarokrásná pláž Bombarde. Tohle si přece zasloužím!
A tak u moře lenoší, popíjí drinky, mlsá nanuky i milovanou pizzu. „Mise ukrást pár dní s pizzou splněna!“ hlásila spokojeně. Linda je ale od přírody akční dívka, takže prozkoumává ostrov a vyráží na procházky. Když ale při jedné z nich míjela tenisový kurt, raději rychle přidala do kroku...