Wimbledonské hvězdy Nosková a Muchová v akci: Svatba versus bolest
Nosková na svatbě kamarádky, Muchová pacientkou po neplánované operaci! Osudy českých finalistek Wimbledonu jsou týden po jejich skvělé tenisové bitvě jako den a noc.
Příběhy elitních českých tenistkek okopírovaly výsledek finále. Vítězka Linda Nosková (21) v sobotu křepčila na svatbě kamarádky, slovenské tenistky Terezy Mihalíkové (28) s jejím Markem.
„Jdu za družičku, na to se moc těším, bude to jiné než wimbledonská sláva,“ povídala Linda ještě, než se vypravila do BitterHouse na kraji Bratislavy, kde veselka proběhla. Užila si ji nejen v šatech, ale i při dovádění jen v černých kraťasech a podprsence.
Náhlá operace
Smolařka Karolína Muchová (29) také plánovala dovolenou, jenže to dopadlo jinak. „Musela jsem na malou operaci, která mě na několik týdnů nepustí na kurty. Vše proběhlo dobře a už pracuju na zotavení,“ oznámila v sobotu a zprávu dokreslila fotkou z pokoje litoměřické nemocnice. Stihne US Open, které začíná 30. srpna?