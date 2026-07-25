Šampionka Nosková se zlobí: Nejsem žádná transka!
Neuvěřitelného faux pas se dopustil jeden ze sportovních profilů na sociální síti. Ke svému příspěvku o zákazu transžen totiž jeho správci bez okolků přihodili fotku Lindy Noskové. A to ji pochopitelně dopálilo doběla.
Darebáci! Když wimbledonská šampionka Linda Nosková (21) ten obrázek na sociálních sítích uviděla, zůstala v šoku. Článek s titulkem »WTA zakazuje transženám účast na tenisové tour a zavádí povinné testování« byl spojen s její fotkou!
„Proč jsem tady já?“ reagovala naštvaná Češka na populární americký sportovní web Outsports zabývající se problematikou LGBTQ ve sportu. Fanoušci pak Lindu v diskuzi hromadně podpořili.