Neohroženou Noskovou navnadila wrestlingová hrdinka: Setne další saň?
Jedna krvežíznivá saň sťata, teď ji čeká ta nejhrůznější. Wimbledonská šampionka Linda Nosková (21) hodlá po hvězdě Kosťukové zatnout tipec i tenisové královně Sabalenkové a postoupit do semifinále US Open!
Žádný strach! Před víkendem se Linda setkala se svojí dětskou hrdinkou, americká wrestlingová superstar Charlotte Flairová jí dokonce fandila z její lóže. „Neskutečná pocta,“ jásala Češka. Další důvod, proč se nemusí během úterního programu bát ani napumpovaných bicepsů běloruské dračice! „Sabalenková umí všechno, proto je světová jednička. Bude to rychlý tenis, jen doufám, že s jiným výsledkem než posledně,“ ušklíbla se Nosková nad jarní porážkou v Indian Wells.
„Ale byl to vyrovnaný zápas,“ vybavila si. Zatímco sokyně se v New Yorku snaží o vítězný hattrick i udržení pozice na špici žebříčku WTA, ona zůstala jedinou Češkou v singlech. „Tohle neřeším. Jsem ráda, že pořád nějak přežívám, a těším se na další zápas,“ zubila se Linda.