Hrůzostrašná havárie české posádky na Rallye Polska: Auto v plamenech!
Sen o vítězství na Rallye Polska 2026 sešlehaly plameny. Pilot Dominik Stříteský (26) s navigátorem Ondřejem Krajčou (33) o víkendu v třetí rychlostní zkoušce napálil do stromu. Jejich auto pak dokonce hořelo!
Pravá zadní část závodního speciálu Škody Fabie nekontrolovaně sklouzla mimo asfalt a nabourala. Poté, co na místo okamžitě dorazili zdravotníci, byla rychlostní zkouška zastavena. Oba pomlácení závodníci mířili okamžitě do nemocnice, v bolestech byl hlavně Krajča, který se ze špitálu dostal domů jako první.
Žijeme!
Vážně zraněný by ale být neměl ani jeden z Čechů, kteří ovládli kvalifikaci. „Závodní technika je sice zničena, s Ondrou však díky bezpečnostním prvkům žijeme. To je nejdůležitější! Nebudu vám lhát - bolí to. A ještě dlouho bude,“ vyťukal na sítě jezdec Stříteský, který už se tento rok z jednoho zranění dostával.
Nyní ho čeká druhá cesta za návrtem: „Bude to běh na delší trať, při kterém se budu více kamarádit s lékaři. Věřím ale, že se za volant závodního auta co nejdříve vrátím.“ Tak ať drží zdraví, vždyť za dva týdny startuje Barumka!