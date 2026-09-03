Wimbledonská šampionka Nosková na US Open: Perličky z Wall Streetu
Ani smečky »vlků« na západním Manhattanu se holka z Valašska nezalekne. Naopak! Česká tenistka Linda Nosková (21) se tady cítí jako ryba ve vodě!
Vítězka Wimbledonu se při US Open ubytovala v butikovém hotelu s pěti hvězdičkami přímo ve finanční čtvrti, kde stojí nejlevnější dvoulůžková cimra zhruba 14 tisíc Kč. Nosková se ve foyer rozpovídala o své posedlosti New Yorkem, vždyť písmena »nyc« si nechala před dvěma lety vytetovat.
„Přivezla jsem sem i rodiče, aby viděli to šílenství světa. Vždycky jsem milovala ten organizovaný chaos,“ zmínila Linda, že maminka Ivana (†60) stihla vidět americké velkoměsto v prosinci 2023, tedy půl roku před skonem po boji s rakovinou.
Druh svobody
»Velké jablko« ochutnal i tatínek Drahoš (70), jenž po wimbledonském triumfu líčil nuzné poměry, z nichž se jeho dcera dostala až mezi tenisovou smetánku. „Ale tady v New Yorku mám pocit, že můžu dělat doslova cokoliv a nikdo ani nepozná, kdo jsem. Je v tom určitý druh svobody,“ pokračovala Nosková a s výhledem na Sochu Svobody přidala ještě jednu perličku z Wall Streetu: „Někdy si přivezu svíčku, abych se v hotelu cítila jako doma.“