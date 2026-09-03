Nosková i Lehečka jsou ve 3. kole US Open. Slaví také Muchová, Plíšková na turnaji končí
Wimbledonská šampionka Linda Nosková a Jiří Lehečka postoupili do 3. kola tenisového US Open. Turnajová šestka Nosková porazila na newyorském betonu Lanlanu Tararudeeovou z Thajska 6:4, 6:2. O dvanáct příček níže nasazený Lehečka vyřadil Brita Tobyho Samuela poměrem 6:4, 6:2, 6:4. Karolína Muchová deklasovala Britku Katie Boulterovou 6:1, 6:0. Neuspěla naopak Karolína Plíšková, která podlehla nasazené patnáctce Dianě Šnajderové z Ruska 1:6, 6:7. Dohrávku prvního kola zvládla také Nikola Bartůňková, jež porazila Egypťanku Majar Šarífovou 6:1, 6:2.
Jednadvacetiletá Nosková vyhrála na grandslamech i devátý zápas v řadě. Tararudeeovou porazila za hodinu a 17 minut, v utkání nepřišla ani jednou o servis. Příště se střetne s Američankou a turnajovou devětadvacítkou Ann Liovou.
„Na night session jsem se těšila. Jsem noční sova, takže nebyl problém na ten zápas čekat,“ řekla českým novinářům Nosková. „Soupeřku bylo hlavní nepodcenit. Neznala jsem ji, nehrály jsme spolu zápas, ani trénink, takže to je vždy trochu záludné. Myslím, že jsem to ale od začátku dobře chytila a pokračovala v tempu,“ uvedla Nosková.
Nosková, která v prvním kole vyřadila domácí Katie Volynetsovou, získala proti Tararudeeové první set díky brejku v sedmé hře. Vzápětí odvrátila šanci soupeřky na rebreak a sadu poté dopodávala. Ve druhém setu už svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy nedala Thajce šanci. Získala první čtyři gamy a duel poté ukončila na servisu čistou hrou.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka uspěl proti 110. hráči světa Samuelovi díky šesti brejkům, udělal jen 19 nevynucených chyb. O rok mladší Brit, který v prvním kole vyřadil jiného českého hráče Tomáše Macháče, jich zaznamenal 41.
„Jsem moc rád. Na grandslamu se každé třísetové vítězství hodně počítá. Jsem rád, že jsem byl v momentech, kdy to nešlo podle mých představ, schopný rychle zareagovat. Naštěstí to byly takové krátké ´krizičky´, než něco delšího, co by mě trápilo víc. Hlavně jsem rád, jak jsem zareagoval v prvním setu. Pak už to bylo o tom se herně srovnat, soustředit se a zahrát, co jsem takticky měl. Zbytek zápasu jsem měl pod kontrolou,“ řekl Lehečka, který příště narazí na Řeka Stefanose Tsitsipase.
Lehečka sice proti Samuelovi prohrál úvodní tři gamy, na nepříznivý stav první sady ale dokázal rychle reagovat a otočil ji po pěti vyhraných hrách v řadě. Ve druhém setu byl český tenista na servisu stoprocentní a soupeře dvakrát „brejkl“. Ve třetí sadě sice Lehečka znovu doháněl manko 0:2, ihned ale srovnal a rozhodl v závěru. Poté, co prolomil podání soupeře a ujal se vedení 5:4, využil na servisu druhý mečbol.
Turnajová sedmička Muchová se i ve druhém singlovém utkání v turnaji nezdržela na kurtu déle než hodinu, Boulterovou porazila za 58 minut a zopakovala výkon z úvodního kola proti Rakušance Sinje Krausové. Využila všech sedm brejkbolů a zahrála jen devět nevynucených chyb. Soupeřka jich měla 22.
Dvojnásobná semifinalistka US Open Muchová ztratila jediný game ve druhé hře první sady, kdy jí Boulterová sebrala servis a srovnala na 1:1. Od té chvíle česká tenistka získala 11 gamů v řadě a po zisku prvního setu nadělila ve druhé sadě 62. hráčce světa „kanára“. Set poměrem 6:0 vyhrála na turnaji podruhé.
Muchová zaznamenala 37. vítězství v sezoně a překonala osobní maximum z roku 2023. V dalším kole narazí čerstvá šampionka ze smíšené čtyřhry na Američanku Emmu Navarrovou, nebo její krajanku Caty McNallyovou.
Čtyřiatřicetiletá Plíšková nenavázala na úvodní vítězství nad Belgičankou Hanne Vandewinkelovou. Finalistka turnaje z roku 2016 dohrála ve 2. kole potřetí za sebou, vloni US Open vynechala kvůli zranění. Proti semifinalistce letošního Roland Garros Šnajderové přišla čtyřikrát o servis, zaznamenala také 31 nevynucených chyb.
Trochu pomalejší podmínky
„Oproti prvnímu kolu mi podmínky přišly trochu pomalejší. Možná by mi to psalo trochu víc, kdyby byly rychlejší. Na druhou stranu ona je kvalitní soupeřka, takže by si určitě poradila i s rychlejší variantou,“ řekla českým novinářům Plíšková. „Přišlo mi, že si to tak sbírala. Je to její hra, hodně běhá odzadu. Ne, že by hrála pomalu, ale blokuje, naráží a hodně toho vrátí. Chyb z její strany bylo málo,“ prohlásila.
První set prohrála rodačka z Loun za půl hodiny. V úvodním gamu sice získala brejk, poté ale o zbývajících šest her přišla. Ve druhé sadě Plíšková duel zdramatizovala. Opět soupeřce brzy vzala servis a vedla 3:0. Náskok ale neudržela a set dospěl do zkrácené hry. V ní sice česká hráčka snížila z 2:5 na 4:5, poslední dvě výměny ale patřily ruské tenistce, která v dalším kole narazí na Američanku Taylor Townsendovou.
Postup do 2. kola vybojovala při premiérové účasti na US Open dvacetiletá Bartůňková. Poté, co byl její duel se Šarífovou v úterý kvůli dešti přerušen a následně za stavu 6:1 odložen, zvládla dnešní dohrávku za půl hodiny. Ve druhé sadě povolila soupeřce dva gamy, od stavu 1:2 získala pět her v řadě. Příště se utká s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou, nebo Němkou Tatjanou Mariaovou.
„Soupeřka byla nepříjemná a zkoušela vše, co mohla. Bylo to z její strany až moc vyhrocené. Hlavně včera, dnes už to bylo lepší. Možná proto, že už jsem jí pak odjela a ona neměla moc co hrát. Ale včera to bylo dost vypjaté. Chtěla se mi dostat do hlavy,“ uvedla Bartůňková.
US Open - Ženy - 2026