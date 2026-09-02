Tenistky Nosková s Bouzkovou řádily na Broadwayi: Setkání s čarodějem
Tenis? Pche, mám na starosti důležitější věci. Wimbledonská šampionka Linda Nosková (21) si před startem US Open odskočila na Broadway, kde se setkala s kouzelnickým darebou!
S kolegyní Bouzkovou si zašly na muzikál Harry Potter a prokleté dítě. „Na Broadwayi jsem byla už na sedmé show, tato byla fakt super. Po představení jsme se dostaly i do zákulisí za herci a pozdravily se s originálním Dracem Malfoyem,“ vzpomenula na setkání s hercem Tomem Feltonem (38).
Právě on byl ve filmové kouzelnické sáze dětským rivalem Harryho Pottera. „Pan Felton je tenisový fanoušek, bylo to milé. A další dva herci ze show slíbili, že se přijdou podívat a budou nám fandit,“ prozradila.
Kouzelný obrat
Sama o den později vytasila svá tenisová kouzla, když na úvod US Open očarovala domácí Volynetsovou (7:5, 6:1). A to v úvodní sadě prohrávala 2:5 a čelila setbolům!
„Upřímně ani nevím, jak se mi podařilo set otočit. Pro mě bylo hlavní pořád hrát a nevzdat to. Snad další utkání už nebude tak vypjaté,“ vyhlížela zítřejší souboj s Thajkou Tararudíovou.