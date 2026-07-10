Muchová - Nosková v TV: Kde sledovat české finále Wimbledonu 2026 živě?
České tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková píšou historii – utkají se totiž ve finále Wimbledonu! Mírnou favoritkou bude Muchová. Bitva o prestižní titul vypukne v sobotu 11. července od 17:00. Kde sledovat Muchová vs. Nosková živě? Český program na Wimbledonu naleznete ZDE>>>
Kdy se hraje finále žen na Wimbledonu 2026?
Finále ženské dvouhry na Wimbledonu 2026 je na programu v sobotu 11. července od 17:00.
Kde sledovat živě finále Wimbledonu 2026 v TV?
Ryze české finále z All England Clubu vysílá stanice Eurosport 2. Souboj mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou však uvidíte exkluzivně také na programu Prima, který na tento zápas zakoupil vysílací práva. ONLINE přenos můžete sledovat na webu iSport.
Livestream finále Wimbledonu 2026
Livestream z finále Wimbledonu nabídnou i české sázkové kanceláře jako Tipsport, Betano nebo Chance. Podmínkou pro sledování je většinou aktivní vsazený tiket.
Cesta Karolíny Muchové do finále Wimbledonu 2026
|Datum
|Fáze
|Zápas
|9. 7. 2026
|semifinále
|Muchová – Gauffová 2:1 (6:2, 1:6, 7:6)
|7. 7. 2026
|čtvrtfinále
|Muchová – Osakaová 2:0 (7:6, 6:4)
|5. 7. 2026
|osmifinále
|Muchová – Krejčíková 2:1 (7:5, 5:7, 6:3)
|3. 7. 2026
|3. kolo
|Muchová – Sawangkaewová 2:0 (6:2, 7:6)
|1. 7. 2026
|2. kolo
|Muchová – Čang (Čína) 2:0 (6:3, 6:2)
|29. 6. 2026
|1. kolo
|Muchová – Zacharová 2:0 (6:3, 6:2)
Cesta Lindy Noskové do finále Wimbledonu 2026
|Datum
|Fáze
|Zápas
|9. 7. 2026
|semifinále
|Nosková – Kostyuk 2:0 (6:4, 6:4)
|8. 7. 2026
|čtvrtfinále
|Nosková – Mertensová 2:0 (6:3, 7:5)
|6. 7. 2026
|osmifinále
|Nosková – Keysová 2:0 (6:4, 7:6)
|4. 7. 2026
|3. kolo
|Nosková – Cirsteaová 2:1 (2:6, 6:3, 7:6)
|2. 7. 2026
|2. kolo
|Nosková – Serranová 2:1 (6:3, 4:6, 6:2)
|30. 6. 2026
|1. kolo
|Nosková – Seidelová 2:0 (6:4, 6:3)