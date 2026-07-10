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Muchová - Nosková v TV: Kde sledovat české finále Wimbledonu 2026 živě?

Muchová vs. Nosková se potkají ve finále Wimbledonu!
Muchová vs. Nosková se potkají ve finále Wimbledonu!Zdroj: Foto: isport.cz
Linda Nosková je ve čtvrtfinále Wimbledonu
Linda Nosková
Linda Nosková po postupu do finále Wimbledonu
Karolína Muchová slaví postup do finále Wimbledonu
Karolína Muchová vyhrála nad Coco Gauffovou
Emoce Muchové tekly proudem.
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Otakar Plzák
Wimbledon
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České tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková píšou historii – utkají se totiž ve finále Wimbledonu! Mírnou favoritkou bude Muchová. Bitva o prestižní titul vypukne v sobotu 11. července od 17:00. Kde sledovat Muchová vs. Nosková živě? Český program na Wimbledonu naleznete ZDE>>>

Kdy se hraje finále žen na Wimbledonu 2026?

Finále ženské dvouhry na Wimbledonu 2026 je na programu v sobotu 11. července od 17:00.

Kde sledovat živě finále Wimbledonu 2026 v TV?

Ryze české finále z All England Clubu vysílá stanice Eurosport 2. Souboj mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou však uvidíte exkluzivně také na programu Prima, který na tento zápas zakoupil vysílací práva. ONLINE přenos můžete sledovat na webu iSport.

Livestream finále Wimbledonu 2026

Livestream z finále Wimbledonu nabídnou i české sázkové kanceláře jako Tipsport, Betano nebo Chance. Podmínkou pro sledování je většinou aktivní vsazený tiket.

Cesta Karolíny Muchové do finále Wimbledonu 2026

DatumFázeZápas
9. 7. 2026semifináleMuchová – Gauffová 2:1 (6:2, 1:6, 7:6)
7. 7. 2026čtvrtfináleMuchová – Osakaová 2:0 (7:6, 6:4)
5. 7. 2026osmifináleMuchová – Krejčíková 2:1 (7:5, 5:7, 6:3)
3. 7. 20263. koloMuchová – Sawangkaewová 2:0 (6:2, 7:6)
1. 7. 20262. koloMuchová – Čang (Čína) 2:0 (6:3, 6:2)
29. 6. 20261. koloMuchová – Zacharová 2:0 (6:3, 6:2)

Cesta Lindy Noskové do finále Wimbledonu 2026

DatumFázeZápas
9. 7. 2026semifináleNosková – Kostyuk 2:0 (6:4, 6:4)
8. 7. 2026čtvrtfináleNosková – Mertensová 2:0 (6:3, 7:5)
6. 7. 2026osmifináleNosková – Keysová 2:0 (6:4, 7:6)
4. 7. 20263. koloNosková – Cirsteaová 2:1 (2:6, 6:3, 7:6)
2. 7. 20262. koloNosková – Serranová 2:1 (6:3, 4:6, 6:2)
30. 6. 20261. koloNosková – Seidelová 2:0 (6:4, 6:3)

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