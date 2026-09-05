Kyrgios zná trest za drogy: Dotčená reakce Vondroušové
V tenisovém prostředí jako by řádila jedna bouře za druhou. Jeden z posledních skandálů má na svědomí australský bouřlivák Nick Kyrgios (31), kterému prokázali užití kokainu a teď zná svůj trest. To neuniklo Markétě Vondroušové (27), která v posledních měsících zažívá obrovské trápení kvůli odmítnutému dopingovému testu...
Visela nad ním hrozba konce kariéry. Nakonec ale Nick Kyrgios podle Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu dostal za užití kokainu měsíční trest a musí podstoupit odvykací léčbu. Distanc už si navíc odpykal.
Tohle přišlo Markétě Vondroušové jako nehorázný nepoměr. Česká tenistka loni odmítla test na doping údajně kvůli strachu poté, co za ní dorazila komisařka mimo testovací okno. Wimbledonská šampionka za to vyfasovala nekompromisní čtyřletý zákaz.
Kauza kolem Kyrgiose, u kterého test potvrdil zakázanou látku, českou hvězdu pochopitelně nenechala chladnou. Verdikt sdílela beze slov na svých sociálních sítích. Očividně takovému rozdílu v trestání těžko věří a nezbývá jí než doufat, že si ve vlastním případě pomůže odvoláním...