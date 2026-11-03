Předplatné

MS v hokeji U20 2027: program, skupiny, Češi, Rusko zpátky na MS

Český obránce Adam Jiříček patřil mezi hlavní opory dvacítky na nedávném stříbrném mistrovství světa
Český obránce Adam Jiříček patřil mezi hlavní opory dvacítky na nedávném stříbrném mistrovství světaZdroj: Nick Wosika / Zuma Press / Profimedia
Zklamaný útočník české dvacítky Štěpán Hoch po prohře ve finále se Švédskem
Reprezentační útočník Maxmilian Curran ve finálovém duelu proti Švédsku
Švédští junioři si teprve potřetí v historii vychutnávají titul mistrů světa
Čeští junioři se stříbrnými medailemi těžce nesli rozplynutí zlatého snu
Útočník české dvacítky Václav Nestrašil
Jakub Vondraš má bronz z dvacítek
Jakub Vondraš má bronz z dvacítek
8
Fotogalerie
Otakar Plzák
Otakar Plzák
MS hokej U20
Začít diskusi (0)
  • Mistrovství světa v hokeji do 20 let se od 26. prosince do 5. ledna odehraje v Kanadě.
  • Největší pozornost poutá účast hokejistů Ruska, kteří se po čtyřech letech vracejí na turnaje IIHF.
  • Program, skupiny, rozpis zápasů Čechů a další informace naleznete v tomto článku.

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

ProgramSkupinyTabulkyFormátHistorie

Kdy hrají Češi na MS v hokeji do 20 let 2027?

  • ČESKO vs. Norsko, 26. 12., 20:00
  • Lotyšsko vs. ČESKO, 27. 12., 20:00
  • Švýcarsko vs. ČESKO, 29. 12., 20:00
  • ČESKO vs. Kanada, 1. 1., 01:00

Program MS v hokeji do 20 let 2027

Program není aktuální vzhledem k návratu ruské hokejové reprezentace na akce IIHF, dají se tudíž očekávat změny. Více ZDE>>>

Datum

Zápas

Skupina

26. 12., 20:00

ČESKO – Norsko

Skupina B

26. 12., 22:30

Švédsko – Finsko

Skupina A

27. 12., 01:00

Kanada – Švýcarsko

Skupina B

27. 12., 03:30

USA – Německo

Skupina A

27. 12., 20:00

Lotyšsko – ČESKO

Skupina B

27. 12., 22:30

Slovensko – Švédsko

Skupina A

28. 12., 01:00

Švýcarsko – Norsko

Skupina B

28. 12., 03:30

Německo – Finsko

Skupina A

28. 12., 22:30

Slovensko – USA

Skupina A

29. 12., 01:00

Kanada – Lotyšsko

Skupina B

29. 12., 20:00

Švýcarsko – ČESKO

Skupina B

29. 12., 22:30

Finsko – USA

Skupina A

30. 12., 01:00

Norsko – Kanada

Skupina B

30. 12., 03:30

Švédsko – Německo

Skupina A

30. 12., 21:00

Norsko – Lotyšsko

Skupina B

31. 12., 00:30

Německo – Slovensko

Skupina A

31. 12., 20:00

Lotyšsko – Švýcarsko

Skupina B

31. 12., 22:30

Finsko – Slovensko

Skupina A

1. 1., 01:00

ČESKO – Kanada

Skupina B

1. 1., 03:30

USA – Švédsko

Skupina A

Program Play off MS v hokeji do 20 let 2027

Čtvrtfinále

02. 01. 2027, 20:00

 

02. 01. 2027, 22:30

 

03. 01. 2027, 01:00

 

03. 01. 2027, 03:30

 

Semifinále

04. 01. 2027, 23:30

 

05. 01. 2027, 03:30

 

Zápasy o medaile

o 3. místo:
05. 01. 2027, 23:30

 

finále:
06. 01. 2027, 03:30

 

Program českých hokejistů na MS v hokeji 2027 naleznete ZDE >>>

Skupiny MS v hokeji do 20 let 2027

Skupina A

Finsko, Německo, Slovensko, Švédsko, USA

Skupina B

ČESKO, Kanada, Lotyšsko, Norsko, Švýcarsko

Tabulky skupin A a B MS v hokeji do 20 let 2027

Skupina A

#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.Finsko000000:00
2.Německo000000:00
3.Slovensko000000:00
4.Švédsko000000:00
5.USA000000:00

Skupina B

#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.ČESKO000000:00
2.Kanada000000:00
3.Lotyšsko000000:00
4.Norsko000000:00
5.Švýcarsko000000:00

Formát MS v hokeji do 20 let 2027

  • Celkově nastoupí deset národních týmů. Ty jsou rozdělené do dvou pětičlenných skupin, v nichž každý celek odehraje čtyři zápasy.
  • Z každé skupiny postoupí čtyři nejlepší do čtvrtfinále. Poslední týmy tabulky čeká vzájemný souboj o udržení.
  • Ve čtvrtfinále se týmy utkají podle tzv. křížového pravidla (1A–4B, 2A–3B, 3A–2B, 4A–1B).
  • V semifinále nastoupí týmy podle výsledků ze základních skupin. Nejvýše nasazený vyzve nejníže nasazeného.
  • Za vítězství v základní hrací době získá tým tři body, za výhru v prodloužení nebo po samostatných nájezdech dva body. Porážka v prodloužení či po nájezdech znamená jeden bod.
  • Pokud nastane rovnost bodů u dvou týmů, rozhoduje vzájemný zápas. V případě vyššího počtu týmů se stejným bodovým ziskem rozhoduje minitabulka vzájemných utkání a další kritéria.

Kde sledovat MS v hokeji do 20 let 2027 živě?

Zápasy české hokejové reprezentace do 20 let můžete tradičně sledovat na veřenoprávní stanici ČT sport. Případně na její online platformě ČT sport Plus

Česká nominace na MS v hokeji do 20 let 2027

Nominace zatím není známá. Článek budeme aktualizovat.

Češi na MS v hokeji do 20 let

Česká reprezentace na posledních třech MS do 20 let získala čtyři medaile: dvě stříbra a dvakrát bronz.

RočníkUmístěníZávěrečný zápas
20253. místoČesko - Švédsko 3:2 sn (o 3. místo)
20243. místoČesko - Finsko 8:5 (o 3. místo)
20232. místoČesko - Kanada 2:3pp (finále)
20224. místoČesko - Švédsko 1:3 (o 3. místo)
20217. místoČesko - Kanada 0:3 (čtvrtfinále)
20207. místoČesko - Švédsko 0:5 (čtvrtfinále)
20197. místoČesko - USA 1:3 (čtvrtfinále)
20184. místoČesko - USA 3:9 (o 3. místo)
20176. místoČesko - Kanada 3:5 (čtvrtfinále)
České medaile z MS do 20 let
20262. místoŠvédsko - Česko 4:2
20253. místoČesko - Švédsko 3:2sn
20243. místoČesko - Finsko 8:5
20232. místoČesko - Kanada 2:3pp
20053. místoČesko - USA 3:2pp
20011. místoČesko - Finsko 2:1
20001. místoČesko - Rusko 1:0sn

Vítězové MS v hokeji U20 od roku 2015

RočníkFinále
2026 (Minneapolis)Švédsko - Česko 4:2
2025 (Ottawa)USA - Finsko 4:3 pp
2024 (Göteborg)USA - Švédsko 6:2
2023 (Halifax)Kanada - Česko 3:2p
2022 (Edmonton)Kanada - Finsko 3:2
2021 (Edmonton)USA - Kanada 2:0
2020 (Ostrava, Třinec)Kanada - Rusko 4:3
2019 (Vancouver, Victoria)Finsko - USA 3:2
2018 (Buffalo, Orchard Park)Kanada - Švédsko 3:1
2017 (Montreal, Toronto)USA - Kanada 5:4sn
2016 (Helsinky)Finsko - Rusko 4:3p
2015 (Toronto, Montreal)Kanada - Rusko 5:4

Začít diskuzi

Hokej 2026/27

Česká hokejová reprezentace
MS v hokejiProgram MS v hokeji 2027Reprezentace

 

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů