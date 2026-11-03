MS v hokeji U20 2027: program, skupiny, Češi, Rusko zpátky na MS
- Mistrovství světa v hokeji do 20 let se od 26. prosince do 5. ledna odehraje v Kanadě.
- Největší pozornost poutá účast hokejistů Ruska, kteří se po čtyřech letech vracejí na turnaje IIHF.
- Program, skupiny, rozpis zápasů Čechů a další informace naleznete v tomto článku.
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Program – Skupiny – Tabulky – Formát – Historie
Kdy hrají Češi na MS v hokeji do 20 let 2027?
- ČESKO vs. Norsko, 26. 12., 20:00
- Lotyšsko vs. ČESKO, 27. 12., 20:00
- Švýcarsko vs. ČESKO, 29. 12., 20:00
- ČESKO vs. Kanada, 1. 1., 01:00
Program MS v hokeji do 20 let 2027
Program není aktuální vzhledem k návratu ruské hokejové reprezentace na akce IIHF, dají se tudíž očekávat změny. Více ZDE>>>
Datum
Zápas
Skupina
26. 12., 20:00
ČESKO – Norsko
Skupina B
26. 12., 22:30
Švédsko – Finsko
Skupina A
27. 12., 01:00
Kanada – Švýcarsko
Skupina B
27. 12., 03:30
USA – Německo
Skupina A
27. 12., 20:00
Lotyšsko – ČESKO
Skupina B
27. 12., 22:30
Slovensko – Švédsko
Skupina A
28. 12., 01:00
Švýcarsko – Norsko
Skupina B
28. 12., 03:30
Německo – Finsko
Skupina A
28. 12., 22:30
Slovensko – USA
Skupina A
29. 12., 01:00
Kanada – Lotyšsko
Skupina B
29. 12., 20:00
Švýcarsko – ČESKO
Skupina B
29. 12., 22:30
Finsko – USA
Skupina A
30. 12., 01:00
Norsko – Kanada
Skupina B
30. 12., 03:30
Švédsko – Německo
Skupina A
30. 12., 21:00
Norsko – Lotyšsko
Skupina B
31. 12., 00:30
Německo – Slovensko
Skupina A
31. 12., 20:00
Lotyšsko – Švýcarsko
Skupina B
31. 12., 22:30
Finsko – Slovensko
Skupina A
1. 1., 01:00
ČESKO – Kanada
Skupina B
1. 1., 03:30
USA – Švédsko
Skupina A
Program Play off MS v hokeji do 20 let 2027
Čtvrtfinále
02. 01. 2027, 20:00
02. 01. 2027, 22:30
03. 01. 2027, 01:00
03. 01. 2027, 03:30
Semifinále
04. 01. 2027, 23:30
05. 01. 2027, 03:30
Zápasy o medaile
o 3. místo:
finále:
Program českých hokejistů na MS v hokeji 2027 naleznete ZDE >>>
Skupiny MS v hokeji do 20 let 2027
Skupina A
Finsko, Německo, Slovensko, Švédsko, USA
Skupina B
ČESKO, Kanada, Lotyšsko, Norsko, Švýcarsko
Tabulky skupin A a B MS v hokeji do 20 let 2027
Skupina A
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Finsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Německo
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Slovensko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Švédsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5.
|USA
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Skupina B
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ČESKO
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Lotyšsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Norsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5.
|Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Formát MS v hokeji do 20 let 2027
- Celkově nastoupí deset národních týmů. Ty jsou rozdělené do dvou pětičlenných skupin, v nichž každý celek odehraje čtyři zápasy.
- Z každé skupiny postoupí čtyři nejlepší do čtvrtfinále. Poslední týmy tabulky čeká vzájemný souboj o udržení.
- Ve čtvrtfinále se týmy utkají podle tzv. křížového pravidla (1A–4B, 2A–3B, 3A–2B, 4A–1B).
- V semifinále nastoupí týmy podle výsledků ze základních skupin. Nejvýše nasazený vyzve nejníže nasazeného.
- Za vítězství v základní hrací době získá tým tři body, za výhru v prodloužení nebo po samostatných nájezdech dva body. Porážka v prodloužení či po nájezdech znamená jeden bod.
- Pokud nastane rovnost bodů u dvou týmů, rozhoduje vzájemný zápas. V případě vyššího počtu týmů se stejným bodovým ziskem rozhoduje minitabulka vzájemných utkání a další kritéria.
Kde sledovat MS v hokeji do 20 let 2027 živě?
Zápasy české hokejové reprezentace do 20 let můžete tradičně sledovat na veřenoprávní stanici ČT sport. Případně na její online platformě ČT sport Plus.
Česká nominace na MS v hokeji do 20 let 2027
Nominace zatím není známá. Článek budeme aktualizovat.
Češi na MS v hokeji do 20 let
Česká reprezentace na posledních třech MS do 20 let získala čtyři medaile: dvě stříbra a dvakrát bronz.
|Ročník
|Umístění
|Závěrečný zápas
|2025
|3. místo
|Česko - Švédsko 3:2 sn (o 3. místo)
|2024
|3. místo
|Česko - Finsko 8:5 (o 3. místo)
|2023
|2. místo
|Česko - Kanada 2:3pp (finále)
|2022
|4. místo
|Česko - Švédsko 1:3 (o 3. místo)
|2021
|7. místo
|Česko - Kanada 0:3 (čtvrtfinále)
|2020
|7. místo
|Česko - Švédsko 0:5 (čtvrtfinále)
|2019
|7. místo
|Česko - USA 1:3 (čtvrtfinále)
|2018
|4. místo
|Česko - USA 3:9 (o 3. místo)
|2017
|6. místo
|Česko - Kanada 3:5 (čtvrtfinále)
|České medaile z MS do 20 let
|2026
|2. místo
|Švédsko - Česko 4:2
|2025
|3. místo
|Česko - Švédsko 3:2sn
|2024
|3. místo
|Česko - Finsko 8:5
|2023
|2. místo
|Česko - Kanada 2:3pp
|2005
|3. místo
|Česko - USA 3:2pp
|2001
|1. místo
|Česko - Finsko 2:1
|2000
|1. místo
|Česko - Rusko 1:0sn
Vítězové MS v hokeji U20 od roku 2015
|Ročník
|Finále
|2026 (Minneapolis)
|Švédsko - Česko 4:2
|2025 (Ottawa)
|USA - Finsko 4:3 pp
|2024 (Göteborg)
|USA - Švédsko 6:2
|2023 (Halifax)
|Kanada - Česko 3:2p
|2022 (Edmonton)
|Kanada - Finsko 3:2
|2021 (Edmonton)
|USA - Kanada 2:0
|2020 (Ostrava, Třinec)
|Kanada - Rusko 4:3
|2019 (Vancouver, Victoria)
|Finsko - USA 3:2
|2018 (Buffalo, Orchard Park)
|Kanada - Švédsko 3:1
|2017 (Montreal, Toronto)
|USA - Kanada 5:4sn
|2016 (Helsinky)
|Finsko - Rusko 4:3p
|2015 (Toronto, Montreal)
|Kanada - Rusko 5:4