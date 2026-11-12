Proč Růžička prodal bydlení? Dvě hypotéky a drsná půjčka. Za vilu dostal jen milion
Na vrcholu trenérské kariéry bral 500 tisíc měsíčně a žil si jako v bavlnce. Vladimír Růžička (63), kapitán olympijských šampionů z Nagana, teď ale pod cenou prodal rodinnou vilu nedaleko Chomutova. Proč?
V obci Spořice se před dekádou usídlil se svou druhou chotí Marií (38), zplodili tam dceru Lejlu (9) a společně si barák s velkorysým pozemkem piplali k dokonalosti. Jenže luxusnímu bydlení je konec. S rodinkou se všichni stěhují do mnohem skromnějšího bytu v centru Chomutova!
Úrok 24 %
Byť ani jeden z manželů o důvodech tohoto životního kroku nemluví, jsou nasnadě. »Růža«, jenž naposledy trénoval na nejvyšší úrovni před třemi lety ve Slovanu Bratislava, si už prostě život na vysoké noze nemůže dovolit. Dle zjištění Blesku si totiž kromě hypoték na dům musel nedávno sjednat také úvěr ve výši 1,4 milionu korun u nebankovní instituce – s astronomickým ročním úrokem 24 % (!), za který ručil právě spořickou vilou.
Ta se objevila v nabídce realitních kanceláří už loni. Růžička ji tehdy chtěl střelit za 8 990 000 Kč, nakonec k tomu došlo hluboko pod touto cenou. Za rovných 6 milionů! Ovšem pozor, drtivá většina částky padla na nesplacené hypotéky a také na onu drsnou půjčku. Do Vláďovy peněženky tak přistálo jen něco málo přes milion korun… Jak dlouho s ním vystačí hospodařit?
Nabízí i svatební šaty
Od konce minulé sezony, kdy s Ústím nad Labem spadl do krajského přeboru (klub ale nakonec schrastil licenci pro II. ligu), je bez práce. Růžičkovi navíc už podruhé nevyšla kandidatura do politiky. A protože ani manželka Marie nemůže sehnat zaměstnání, musejí dál rozprodávat, co se dá.
Po nábytku, který si do vily nechali zhotovit na míru, teď přišel čas dokonce na svatební šaty! „Schovávala jsem je pro dceru, ale jelikož bude mít tak 180 cm, tak jí nebudou. Stály mě 35 000, prodám za 8000,“ nabízí Marie.