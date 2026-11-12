Odvolání Vondroušové stále v nedohlednu. Právníci si vyměňují stanoviska: Kdo zdržuje arbitráž?
Místo tenisu si užívá dovolených a upíná se k rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS). Jenže případ Markéty Vondroušové (27) stále chybí na seznamu naplánovaných slyšení!
Čtyřletý trest za ignorování dopingové kontroly jí vesele běží už od 21. června. Maky nesmí v podstatě nic – hrát, trénovat ani fandit na turnajích tenisovému příteli Andrewovi. „Přitom stále ke mně chodí dopingové kontroly, musím jim na každý den poskytnout hodinové okno pro testování,“ povzdychla si minulý měsíc.
Wimbledonská šampionka se sice už na konci srpna odvolala k arbitráži, která je její poslední nadějí, nicméně v seznamu případu naplánovaných do půlky prosince její jméno nenajdete! Důvod? Dohadování mezi právníky Vondroušové a Mezinárodní agenturou pro bezúhonnost tenisu (ITIA), která hráčku potrestala.
„Obě strany si vyměňují písemná stanoviska a termín jednání tudíž zatím nebyl stanoven,“ prozradila včera Blesku mluvčí CAS Vanessa Traceyová. „V této fázi je časový harmonogram řízení určován převážně samotnými stranami,“ upozornila. A tak Vondroušová čeká a neví, zda má zahájit přípravu na další sezonu...