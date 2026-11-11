Vonnová před 9. operací o vztahu s »ex« Ledecké: Ester, on je boží!
Jestli opravdu láska uzdravuje, Lindsey Vonnová (42) bude brzo jako rybička! Americká lyžařka šla z přehlídkového mola v Paříži rovnou pod kudlu. Ještě před zákrokem se jí rozbušilo srdíčko, když mluvila o svém příteli.
Olympijská šampionka z Vancouveru 2010 sbalila francouzského kolegu Matthieua Baileta (30), jenž ještě loni v létě cukroval s Ester Ledeckou (31). „Jsem teď opravdu šťastná, Matthieu je fantastický člověk,“ řekla Vonnová magazínu People s tím, že o svém panu Božském už dál veřejně básnit nehodlá.
Bailet její slova hned potvrdil, když své milé poslal přes Instagram srdíčko. Američanka se zrovna probouzela z narkózy po deváté operaci levé nohy – tu si Lindsey zlomila při únorové olympiádě v Itálii. „Modlím se, aby byla poslední,“ doufala v sílu chirurgie Vonnová.