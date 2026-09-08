Problémový hoch Bartošák: Tají novou lásku?
Kvůli životosprávě a chování mimo kluziště si rozbil kariéru i rodinu. Ale našel někdejší hokejový reprezentant Patrik Bartošák (33) teď ve Finsku klidnější vody – i novou partnerku?
Bývalá manželka gólmana, který měl problémy s alkoholem, drogami i domácím násilím, Dominika na konci roku 2024 v niterní zpovědi prozradila, jaké peklo před rozvodem s Patrikem zažívala. „Točíš porno,“ nařkl údajně brankář Lahti matku svých dvou dětí.
„Spraví se to časem?“ přemítal pak v minulé sezoně Bartošák. Teď před startem nového ročníku ukázal fanouškům neznámou ženu. Vzal ji do luxusní steakové restaurace ve finské metropoli, ale zakryl ji obličej. Tají snad problémový hoch novou lásku?