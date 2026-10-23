Vsaďte si na nedělní dostihy ve Velké Chuchli: Cena prezidenta bez hlavy státu

Autor: Antonín Ebr
Dostihy v Chuchle Areně v Praze

Vrcholem nedělního programu je nejdelší a zároveň poslední rovinový dostih nejvyšší kategorie letošní sezony v Chuchle Areně Praha. Již 105. Cena prezidenta republiky s loterií Megamaxa se ale bude muset opět obejít bez přítomnosti hlavy státu.

První dostih z osmi odstartuje ve 12 hodin, areál závodiště bude otevřen již od 10 hodin. Děti do 3 let, vojáci a držitelé průkazu TP/ZTP mají vstup zdarma. Psi mají vstup zdarma povolen, ale pouze na vodítku.

První dostih z osmi odstartuje ve 12 hodin, areál závodiště bude otevřen již od 10 hodin. Děti do 3 let, vojáci a držitelé průkazu TP/ZTP mají vstup zdarma. Psi mají vstup zdarma povolen, ale pouze na vodítku.

Petr Pavel nad dostihem převzal záštitu, ale… „Bohužel, pan prezident letos nedorazí. Podle neoficiálních informací dal přednost motorkám v jižních Čechách,“ řekl Blesku manažer Chuchle Areny Praha Tomáš Pištěk.

Pozor! Doprava včetně vlaků je možná pouze ve směru od Radotína.

Pokud nemáte možnost osobně navštívit závodiště, sledujte od 11.30 hodin online přenos na EquiTV nebo na dostihy.cz s pětiminutovým zpožděním. Odkaz je i na www.chuchlearena.cz.

Vsadit si můžete přes web nebo na pobočkách u sázkových kanceláří Tipsport a Chance. Fundované tipy odborníků najdete na www.tiparuvpalec.cz.

Zde předkládáme tipy Antonína Ebra z redakce Blesku na tři nejlepší koně jednotlivých dostihů:

I. Ajlaanna – Tory - Czenda

II. Dark Eagle – De Goya – Arakan Rock

III. Little Lord – Ariolo – Lady Garfield

IV. Diamonte – Yasánek – Mood Altering

V. Dally Top – Captain Luka - Ghan

VI. Duke of Meridian – Parisi Lady - Maxim

VII. Alpenrose – Boy Scout - Brenda

VIII. Wanna Go – Funny Ares - Pantherher

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