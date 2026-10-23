Krach manželství beachvolejbalistky Kolocové: Luxusní dům na prodej!
Českým sportem otřásla nečekaná zpráva. Manželství plážové volejbalistky Kristýny Kolocové (38) a Martina Hoidara (44) je v troskách. Podle informací deníku Blesk je pár už několik měsíců od sebe a zbavuje se také luxusního rodinného sídla.
Je to teprve pár dnů, co se na webu s realitami objevil (a poměrně rychle zmizel) inzerát s nabídkou prodeje moderního rodinného domu s vyhřívaným bazénem v pražských Řeporyjích. K mání je za 22 990 000 Kč!
Nabízí ho Martin Hoidar, choť beachvolejbalové superstar Kristýny Kolocové a vlastník jedné třetiny nemovitosti. Zbylé dvě třetiny papírově patří Kiki.
„Prodávám, tak pokud byste měli zájem nebo věděli o někom, kdo by mohl mít…,“ napsal na sociální sítě. Baráček má co nabídnout – absolutní soukromí, prémiové materiály, nábytek na míru i luxusní terasu s hliníkovou pergolou. Stačí sáhnout po šrajtofli...
Kristýna s Martinem se brali po tříleté známosti a v manželství spolu strávili deset let. Pak láska vyprchala. „Zkrachovalo jim to. Jsou od sebe už pěknou řádku měsíců,” prozradil zdroj Blesku. Dál je ale pojí výchova jejich dvou dětí, sedmiletého Viktorka a čtyřleté Klárky.