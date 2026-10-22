Trumpeta Pastrňák: Rituál s dcerkou
Písmeno C na dres si zasloužil výkony na ledě. Ale hokejista David Pastrňák (30) je mužem na pravém místě i v otcovské roli!
Boston Bruins ukázal fanouškům kapitána týmu za oponou. »Pasta« se zrovna před domem loučil s dcerou Freyou Ivy (3), která oblékla stejný dres jako táta.
„Pokaždé, když odcházím, musím zatroubit,“ usmál se nad rodinným rituálem mistr světa z roku 2024, jemuž v březnu švédská láska Rebecca (32) porodila další holčičku Mayu Ivy.
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