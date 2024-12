Drsný rok Bartošákovy manželky: Odkryla zvrhlé zprávy a rozvod!

S koncem roku řada lidí bilancuje, jakých 12 měsíců právě prožila. A zdá se, že v případě Dominiky Bartošákové, manželky hokejového brankáře Patrika Bartošáka, byl rok 2024 pořádně krušný! Na sociálních sítích sdílela text, ze kterého doslova mrazí...

Hvězda Patrika Bartošáka stoupala, ale časem ji zastínily problémy, do kterých se v průběhu kariéry dokázal uvrtat. Řada potíží, do kterých se dostal, nejspíš neměla moc dobrý vliv ani na situaci v rodině a tak se fanoušci mohli jen dohadovat, jestli to jeho manželství s krásnou Dominikou, která je maminkou jeho dvou děti Damiana a Amelie, ustálo. A zdá se, že bohužel ne.

Na sociálních sítích Bartošáková zveřejnila příspěvek, ve kterém posílá rok 2024 pryč a nadcházející rok žádá o to, aby byl lepší.

„Končí nejtěžší rok v mém životě, stěhování, soudy, vysvětlování, nekonečné obhajování. Musela jsem snášet samé urážky, výmysly a nesmyslné konspirace, čím vším se živím a čí jsou vlastně děti,“ nastínila v textu, ze kterého je zřejmé, že jí uplynulých 12 měsíců přineslo těžkou psychickou zkoušku.

„Stálá snaha pomoct někomu, kdo o to nestojí a který to nevidí,“ přidala do výčtu Dominika, pro kterou během vysilujících chvil byli nepochybně hnacím motorem její syn a dcerka. „Děkuji za nejlepší děti na světě, za rodinu a všechny kolem nás, kteří nás mají rádi,“ uzavřela nakonec popisek u obrázků, z nichž většinu tvoří fotografie jejich spokojených potomků. Z některých snímků jde ale naopak hrůza.

Bartošáková odkryla konverzace, ve kterých sice není vidět jméno druhé osoby, nicméně ji dotyčný obviňuje z natáčení videí pro dospělé, v dalších zprávách se pak zmiňují pochybnosti o tom, kdo je otcem dětí. V příspěvku je také vidět dokument, ve kterém se píše, že po rozvodu manželství jsou chlapeček i holčička svěřeni právě do péče Dominiky.

Podle všeho si tak pohledná blondýnka letos prošla pořádným peklem, které je snad opravdu u konce...